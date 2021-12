Kásler Miklós: Nem jósok és celebek, hanem dedikált tudósok véleményére alapoztunk

Az Emmi minisztere kiemelte: az immunitás két komponensét, a sejtes immunitást és a humorális immunitást az oltások előtt és utána 30 nappal, és a második oltás után harminc nappal és három hónap után mérték 4500 ember esetében.

Kásler Miklós megjegyezte: ennek alapján, öt hónap elteltével egyértelműen ki lehet mondani azt, hogy a humorális és a sejtes immunitás többé-kevésbé paralel alakul, de nem teljes mértékben – írja az ATV.

Ez azt jelenti, hogy sem a celluláris immunitás, sem a humorális immunitás önmagában a szervezet védettségi állapotát nem jellemzi – jelentette ki az Emmit vezető miniszter.

Azt is hangsúlyozta, hogy mind az öt vakcina esetében a sejtes immunitás is és a humorális immunitás is jelentősen emelkedett.