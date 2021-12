Próbára teszi a családokat a járványügyi helyzet

Nem lettek a gyerekek betegesebbek, más a magyarázat – nyugtatja meg a szülőket a Magyar Gyermekorvosok Társasága honlapján december 16-án közzétett cikk. Eszerint az, hogy a koronavírus ellen védekezve otthon maradtunk, kevesebbet érintkeztünk egymással, megváltoztatta több vírus életciklusát. Ezek a megszokott szezonalitástól eltérően egyszerre tértek most vissza, ezért fordulhat elő, hogy többször betegszünk meg, illetve ezért akad feladatuk az orvosoknak reggeltől estig.

– Valóban más ez az év, mint az előzőek – mondta a Magyar Nemzetnek dr. Győri József gyermekorvos. – A betegkontaktok száma erősen megugrott. Vizsgálatot előre egyeztetett időpontban tartunk, így tudjuk fenntartani a rendet, de reggeltől estig érkeznek a telefonok, e-mailek, ezeken a csatornákon is a betegeket segítjük.

A családokat a korábbiakhoz képest sokkal jobban megterheli ez a helyzet. Nehéz kezelni azt is, amikor a szülő beteg, főleg, ha a koronavírust kapta el, és azt is, ha a gyerekért kell aggódni.

– Az én praxisomban mindkét esettel találkoztam – árulta el dr. Győri József. – Az egyik leggyakoribb probléma, amit kezelnünk kell, a karantén szabályainak elmagyarázása. Akinek a tesztje pozitív lesz, attól a pillanattól karanténban kell maradnia, azonban ennek a szabályaival a legtöbben nincsenek tisztában. Ami a gyerekek megbetegedését illeti, az én rendelőmben is sok koronavírusos gyerek fordult meg. Szerencsére nálunk nem volt olyan fiatal beteg, aki kórházi kezelésre szorult volna, de országosan tudunk ilyen esetekről is. Nagyon fontos a gyermekek védelme is.

A másik veszély, amellyel a családoknak szembe kell nézniük, a mentális terhelés. Maga a megfertőződéstől való félelem is rossz, ehhez társul az egzisztenciális bizonytalanság, a szabályok folyamatos változása, nem beszélve azokról az elsősorban a közösségi médiában ismételgetett kételyekről, amelyek az oltással, a vakcinákkal kapcsolatosak.

– Sokszor valóban nagyon különös véleményeket hallunk az utcán, a hivatalos médiában is – fejtette ki dr. Győri József. – Érthető, hogy az emberek számára terhes ez a hosszan tartó szabályozottság, a maszkviselés, a távolságtartás és minden egyéb, ami a védekezéssel jár, de nem tartom felelős gondolkodásnak, ha valaki csak a saját kényelmére ügyel. Járvány van. Azzal tisztában kell lennünk, hogy a vírus bármelyikünket megtámadhatja, és hogy kit mennyire betegít meg, az az immunrendszeren múlik. Az oltás az immunrendszert készíti elő erre, tehát segít a szervezetnek. Időskorban, krónikus betegségekkel élve ennek nagyon nagy a szerepe. Ha egy hetven feletti ember mérlegeli a betegség következményeinek a kockázatát és a vakcinával kapcsolatos esetleges kockázatokat, egyértelmű, hogy az oltás csak nyereséget jelenthet. Két kulcsszó jutott eszembe a döntéssel kapcsolatban: félelem és felelősség. Félünk a járványtól, és felelősek vagyunk az egészségünkért, a családunkért, a tágabb közösségért is.

Az oltásszkeptikusok leginkább a vakcinák esetleges hosszabb távú mellékhatásaitól tartanak. A gyermekorvos erre így reagált lapunknak:

– Több milliárd embert oltottak már be világszerte. Ennél nagyobb oltási mintát nehéz volna elképzelni.

December első felében Magyarországon is megkezdődött az 5–11 éves gyerekek oltása. Miközben a kormány szorgalmazza, hogy minél több család igényelje ezt, és a kiadott közlemények, nyilatkozatok alapján ezt az orvosok is támogatják, ezzel kapcsolatban is vita bontakozott ki a közéletben.

– Én fontosnak tartom a gyerekek védelmét – mondta dr. Győri József. – Mint említettem, bár szerencsére a gyerekek szervezete általában könnyebben győzi le ezt a vírust, tudunk olyan esetekről, amikor gyermek került kórházba. Nem érdemes kockáztatni. Ha ez az érv számít valamit, én elsőként a nyolcéves unokámat oltottam be.

Borítókép: Az orvosok szerint a fiatalok esetében kevesebb a súlyos eset, de nem érdemes kockáztatni (Kép: Mészáros János)