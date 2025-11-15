vb-selejtezőmagyar labdarúgó válogatottír labdarúgáspótselejtező

Mi a drámai öngólra, a Fradi légiósa egészen másra emlékszik szívesen

Vasárnap sorsdöntő vb-selejtezőt játszik egymás ellen a Puskás Arénában (15.00, tv.: M4 Sport) a magyar és az ír labdarúgó-válogatott. Magyarország számára a tét minden bizonnyal a pótselejtező kiharcolása. A döntetlen Marco Rossi csapatának kedvezne, s amikor legutóbb hasonlóan jó helyzetből várta az utolsó fordulót a magyar válogatott, drámai körülmények között tartotta meg a második helyét, de Írország is bízhat abban, ahogy legutóbb megoldotta a mostanival megegyező feladatot.

2025. 11. 15.
Moilanen kapus kétségbeesetten néz a labda után, huszonnyolc éve ez az öngól a vb-pótselejtezőre repítette a magyar válogatottat Fotó: AFP/Lehtikuva/Hannu Vierula
Nem állítható, hogy végig a papírforma érvényesült a magyar labdarúgó-válogatott selejtezőcsoportjában, de végül eljutottunk oda, amit valószínűsíteni lehetett a rajt előtt. Az utolsó fordulóban, a Magyarország–Írország meccsen dől el a pótselejtezős hely sorsa. (Hacsak Portugália nem botlik Örményország ellen.) Marco Rossi csapata van kedvezőbb helyzetben, a döntetlen ugyanis a mieinknek lenne jó a vasárnapi találkozón. Magyarország legutóbb huszonnyolc éve várta ilyen előkelő helyről a vb-selejtezőcsoport utolsó fordulóját, akkor sikerült megtartani a második pozíciót Finnországgal szemben. Az írek nyolc évvel ezelőtti jó emlékből is erőt meríthetnek.

Nyolc éve James McClean volt az ír válogatott hőse a vb-selejtezős csoport utolsó fordulójában, most Magyarország áll Írország útjában
Nyolc éve James McClean volt az ír válogatott hőse a vb-selejtezős csoport utolsó fordulójában, most Magyarország áll Írország útjában (Fotó: NurPhoto via AFP/Kieran Galvin)

Az évszázad eddig legnagyobb lehetősége előtt Magyarország válogatottja

A magyar válogatott 1986 óta nem járt világbajnokságon, a legközelebb azóta az 1998-as tornához kerültünk. Akkor a selejtezőcsoport utolsó fordulója előtt majdnem ugyanaz volt a helyzet, mint most: egy pont volt Magyarország előnye az utolsó ellenfél előtt, a különbség annyi volt, 1997 őszén idegenben, Finnországban léptek úgy pályára a mieink, hogy a döntetlen is elég a pótselejtező kiharcolásához, most Írország ellen hazai pályán lesz ez a kiindulóhelyzet.

Az akkorinál idegtépőbb forgatókönyvet nehéz elképzelni: a rendes játékidő végén még vezetett Finnország, de aztán jött Moilanen szerencsétlen – a mi szempontunkból persze nagyon is szerencsés – öngólja. A pótselejtező meglett, bár a Jugoszlávia elleni 1-12-es párharc után bizonyára akadtak, akik azt kívánták, bárcsak meg se lett volna a második hely. Csank János akkori szövetségi kapitány a mostani sorsdöntő selejtező előtt is nyilatkozott lapunknak.

Azóta egyetlenegyszer fordult elő, hogy a selejtezőcsoport utolsó fordulója előtt még volt matematikai esélye a vb-részvételre a magyar válogatottnak, de a 2014-es torna kvalifikációjának végén hiába hoztuk a kötelezőt Andorra ellen, Románia sem botlott Észtországgal szemben, így a románok játszhattak – sikertelen – pótselejtezőt.

Zártunk már vb-selejtezős csoportot hazai pályán Írország ellen: 1969-ben nyernünk kellett a már reménytelen helyzetben lévő írek ellen, ez nem is okozott gondot (4-0), a Csehszlovákia ellen rájátszás viszont igen. Az volt az első alkalom, hogy Magyarország részt vett a selejtezőben, de nem jutott ki a vb-re.

A Fradi játékosa jól emlékezhet az ír csodára

Írország legutóbb 2002-ben játszhatott vb-n, azóta kétszer is a mostanihoz hasonló helyzetből várta a selejtezőcsoport utolsó fordulóját: ki-ki meccs várt rá, amelyen a döntetlen az ellenfélnek kedvezett.

A 2006-os vb-selejtezőjében nem született gól az Írország–Svájc meccsen, így a helvétek mehettek a pótselejtezőre, s végül a világbajnokságra is. Nyolc éve viszont Írország 1-0-ra nyert Wales otthonában, így előzött az utolsó játéknapon, hogy aztán Dánia ellen simán elveszítse (1-5) a pótselejtezőt.

Érdekes módon abból az ír csapatból most senki sem játszhat. John O’Shea akkor még cserejátékosként ülte végig a padon a mérkőzést, most a Puskás Arénában már másodedzőként teszi ezt meg. A 2017-es walesi meccsen a kispadon ült Callum O’Dowda is, a Ferencváros játékosa most nem tagja az ír keretnek.

