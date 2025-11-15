Mi a drámai öngólra, a Fradi légiósa egészen másra emlékszik szívesen

Nem állítható, hogy végig a papírforma érvényesült a magyar labdarúgó-válogatott selejtezőcsoportjában, de végül eljutottunk oda, amit valószínűsíteni lehetett a rajt előtt. Az utolsó fordulóban, a Magyarország–Írország meccsen dől el a pótselejtezős hely sorsa. (Hacsak Portugália nem botlik Örményország ellen.) Marco Rossi csapata van kedvezőbb helyzetben, a döntetlen ugyanis a mieinknek lenne jó a vasárnapi találkozón. Magyarország legutóbb huszonnyolc éve várta ilyen előkelő helyről a vb-selejtezőcsoport utolsó fordulóját, akkor sikerült megtartani a második pozíciót Finnországgal szemben. Az írek nyolc évvel ezelőtti jó emlékből is erőt meríthetnek.

Nyolc éve James McClean volt az ír válogatott hőse a vb-selejtezős csoport utolsó fordulójában, most Magyarország áll Írország útjában (Fotó: NurPhoto via AFP/Kieran Galvin)

Az évszázad eddig legnagyobb lehetősége előtt Magyarország válogatottja

A magyar válogatott 1986 óta nem járt világbajnokságon, a legközelebb azóta az 1998-as tornához kerültünk. Akkor a selejtezőcsoport utolsó fordulója előtt majdnem ugyanaz volt a helyzet, mint most: egy pont volt Magyarország előnye az utolsó ellenfél előtt, a különbség annyi volt, 1997 őszén idegenben, Finnországban léptek úgy pályára a mieink, hogy a döntetlen is elég a pótselejtező kiharcolásához, most Írország ellen hazai pályán lesz ez a kiindulóhelyzet.