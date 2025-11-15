Zelenszkij egyszerre két követeléssel lép fel

Az ukrán elnök körül látszólag egyre inkább szorul a hurok, miután nemrég Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember keveredett 100 millió dolláros korrupciós botrányba. Volodimir Zelenszkij azonban könnyen lehet, hogy két bőrt akar lehúzni egyszerre az ügyről, tekintve a botrány időzítését.

Zelenszkij tudhatta, hogy áldozatot kell hoznia

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Lapunk ennek kapcsán megkereste Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, akit arról kérdeztünk, hogy milyen hatása lehet az Európai Unióra, Brüsszelre és a csatlakozási tárgyalásokra a frissen kirobbant botrány. A politológus szerint figyelemre méltó az a „véletlen” időzítés, amivel ez az ügy kirobbant, éppen kellő időben a következő esedékes EU–csúcstól. Kiszelly szerint pont elég távol van a decemberi csúcs ahhoz, hogy az európai vezetők és választópolgárok felháborodjanak, Zelenszkij pedig határozottságot mutathasson.

Azért ez a 100 milliós nagyságrend ez nem a közepe, hanem a széle a Zelenszkij-féle körnek, de úgymond a saját körük szélét is úgy látszik, hajlandók beáldozni, hogy további támogatást kapjanak

– fogalmazott Kiszelly.