Zelenszkij egyszerre két követeléssel lép fel

Az ukrán elnöknek első ránézésre rosszul, de furcsa mód mégis jókor jött a legújabb korrupciós botrány. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Volodimir Zelenszkij így még a közelgő EU-csúcs előtt be tudja mutatni, hogy ő bizony küzd a korrupció ellen.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 15. 5:55
Fotó: YVES HERMAN
Az ukrán elnök körül látszólag egyre inkább szorul a hurok, miután nemrég Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember keveredett 100 millió dolláros korrupciós botrányba. Volodimir Zelenszkij azonban könnyen lehet, hogy két bőrt akar lehúzni egyszerre az ügyről, tekintve a botrány időzítését. 

Zelenszkij tudhatta, hogy áldozatot kell hoznia
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Lapunk ennek kapcsán megkereste Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, akit arról kérdeztünk, hogy milyen hatása lehet az Európai Unióra, Brüsszelre és a csatlakozási tárgyalásokra a frissen kirobbant botrány. A politológus szerint figyelemre méltó az a „véletlen” időzítés, amivel ez az ügy kirobbant, éppen kellő időben a következő esedékes EU–csúcstól. Kiszelly szerint pont elég távol van a decemberi csúcs ahhoz, hogy az európai vezetők és választópolgárok felháborodjanak, Zelenszkij pedig határozottságot mutathasson. 

Azért ez a 100 milliós nagyságrend ez nem a közepe, hanem a széle a Zelenszkij-féle körnek, de úgymond a saját körük szélét is úgy látszik, hajlandók beáldozni, hogy további támogatást kapjanak

– fogalmazott Kiszelly. 

A szakértő szerint így az ukrán vezetés „fel tudja dolgozni a botrányt”, tudnak lépéseket hozni, be tudják bizonyítani, hogy azt a pénzt, amit kaptak, azt jól használják fel. Kiszelly szerint ez nemcsak az uniós csatlakozási folyamat miatt fontos, hanem azért is, „mert Pokrovszknál és Kupjanszknál, meg azért már a front többi szakaszán is az ukrán vonalak meginogtak”.

A hátországnak is azt kell mutatni, hogy a katonák nem hiába küzdenek a fronton

 – fogalmazott a politológus. 

Zelenszkij ezek után úgy tud menni majd pénzt kérni Brüsszelbe, hogy azt mondja, hát igen, ha voltak is korrupciós esetek, akkor most ezeket fölfedezték és kezelték – hangsúlyozta Kiszelly. A szakértő szerint egyébként feltehetőleg az elnök maga is érezte, hogy nem működik, hogy mindig csak a „többiek korruptak, a saját kör pedig nem”. 

Az Európai Unió és Brüsszel tekintetében Kiszelly szerint fontos megérteni, hogy ők áthidaló megoldást keresnek jelenleg. Brüsszel abban a vágyálomban ringatja magát, hogy Donald Trump után egy baloldali elnök ül majd ismét a Fehér Házba, így csak addig kell kihúzni Ukrajna támogatását. A pénz azonban szűkös, ezért háborús kölcsönöket vesz fel az EU és Ukrajna is, amiket azonban végső soron feltehetőleg az adófizetőknek kell majd visszafizetni. 

Zelenszkij tehát Kiszelly szerint hajlandó volt áldozatot hozni, hogy a következő alkalommal Brüsszelben már azt tudja mondani: eddig voltak problémák, de a mostani támogatások már biztos jó helyre kerülnek majd. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

