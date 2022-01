A hónap végéig folytatódnak az oltási akciók

Kiadta napi jelentését a Koronavírus.gov.hu kormányzati portál. Eszerint a beoltottak száma 6 345 766 fő, közülük 6 08 949 fő már a második, 3 567 044 fő pedig már a megerősítő, harmadik oltását is felvette. Összesen 20 174 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 471 276 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 69, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 087 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 224 813 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 205 376 főre emelkedett. 3145 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 164-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amely csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódik. Az oltást az említett napokon 14–18 óra között lehet kérni.

A portál írja, továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80–90 százalékra emelhető a védettség. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időn túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.

Borítókép: a hétvégén még lehet regisztráció nélkül kérni az oltást (Fotó: Balázs Attila)