Most élesedik az új erzsébetvárosi parkolási rendszer

Tavaszig adott időt saját csapatának Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere, hogy finomhangolással véglegessé tegye az új lakossági parkolási rendszert. Az új szisztéma december eleje óta működik a kerületben, január 1-jétől élesedik, és a célkitűzések szerint tavasszal kell véglegessé válnia. Az érintettek az Erzsébetparkolás.hu oldalon tájékozódhatnak a részletekről.

Mint korábban megírtuk, Erzsébetváros 2020 augusztusában kezdett meg a fővárossal, a szomszédos kerületekkel, a BKK-val és a Budapest Közút Zrt.-vel egyeztetve egy új projektet, amely máris gondot okozott a kerületi lakosságnak.

A pilotprogramként folyó projekt lényege, hogy a forgalmi rend átterelésével megpróbálják Belső-Erzsébetváros, vagyis a Wesselényi utca–Károly körút–Király utca–Dohány utca által határolt területet minél inkább mentesíteni az autós forgalomtól. Mindez – amint arról az önkormányzat lapunkat korábban tájékoztatta – azért fontos, mert a jelentősen beépített kerületrészben nincs lehetőség újabb parkok vagy fasorok kialakítására, ezért a jobb levegő, a csendesebb, nyugalmasabb környezet a forgalom átalakításával hozható létre. A június 30-ig meghosszabbított projekt azonban már most, a próbaidőszakban okozott gondot a lakosságnak. A polgármester november 18-án közmeghallgatást tartott, amelyen kiderült, az eddigi átalakítások egyes kerületrészekben, például a Síp, a Holló és a Klauzál utcában éppen hogy a forgalom, a zaj és a légszennyezettség növekedését váltották ki. Niedermüller a közmeghallgatáson azt mondta, tudatában vannak annak, hogy még finomítani kell, ezen dolgoznak is, de végül is nincs olyan változtatás, amely során mindenkinek kedvező eredmény születik.

A parkolási rend átalakítása összefügg a forgalmi rend átterelésével, a cél ez esetben is az, hogy csökkenjen az átmenő autós forgalom. Azonban az ötlet felvet kérdéseket. A kizárólagos lakossági parkolók a szándék szerint egyszerre szolgálnák a helyben élők érdekeit és hozzájárulnának a környezeti terhelés csökkentéséhez.

Amint azt a polgármester a saját közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, a kerületben 7200 parkolóhely van, ugyanakkor 12 ezer autót jelentettek be a lakók.

A helyek kizárólagossága az esti órákban lép érvénybe, reggelig csak kerületi lakosok parkolhatnak it.

– Természetesen nem vagyok olyan naiv, hogy azt gondoljam, ez minden problémát megold, de segíthet a kerületieknek, hogy könnyebben találjanak parkolóhelyet, amikor este hazaérkeznek – mondta videójában Niedermüller Péter.

A polgármester egy december 19-i Facebook-posztjából az is kiderül, hogy Niedermüllerék az átszervezésekkel két legyet ütnének egy csapásra.

A kerület zöldítése mellett arra is törekszenek, hogy a történelmi zsidó negyedet lefedő Belső-Erzsébetvárosban létrejött bulinegyedet átlényegítsék egy újfajta kultúrnegyeddé.

A bulinegyed a járvány előtt a budapesti turizmus motorja volt, de az itt élőknek sok bosszúságot okozott. A koncepcióról így írt a polgármester:

„Azon dolgozunk, hogy Erzsébetváros ne »bulinegyed«, hanem kultúrnegyed legyen. Azon dolgozunk, hogy Erzsébetvárosban Budapest vibráló, európai szintű művészeti és kultúrnegyedét teremtsük meg. Olyan részét a városnak, ahol korlátozzuk az autóforgalmat azért, hogy legyenek zöld sétálóutcák, közösségi terek, teraszok, kávéházak, ahol az emberek beszélgetni tudnak egymással, legyenek galériák, ahol érdekes és nagyszerű kiállítások vannak, szabadtéri koncertek és színházi előadások, amelyek elgondolkoztatják a nézőket, ahol otthon tud lenni a street art, ahol vannak kis művészeti design boltok, könyvesboltok, és folytathatom.”

Borítókép: Niedermüllerék a bulinegyed átalakítását is tervezik (Fotó: Szigetváry Zsolt)