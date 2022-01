Új értékkel bővült a hungarikumok gyűjteménye

–Immár 83 hungarikum, 142 kiemelkedő nemzeti érték, ezeregyszáznál is több települési és tájegységi értéktár, mintegy tízezer települési érték, 19 megyei értéktár és csaknem kétezer megyei érték szerepel a nyilvántartásokban – mondta szombaton Nagy István a Hungarikum Bizottság ülését követően a lakiteleki Hungarikum Kiállítóház megnyitóján.

A bizottság döntése értelmében a hungarikumgyűjtemény ezúttal a Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes hímzéssel bővült – jelentette be az agrárminiszter.

Nagy István úgy gondolja, a mai döntés jól mutatja azt, hogy a kultúránkat és a hagyományainkat nem lehet a határainkon befagyasztani. Szerinte a határon átívelő magyar kultúra jelzi legjobban azt, hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan. Az agrárminiszter kiemelte, hogy a külhoni nemzetrész értéktárain már több száz értéket tettek megismerhetővé a jövő generációinak, s egyre több közösség csatlakozik a bizottság munkájához.

– Mi pedig ezt a nemes szolgálatot már kilenc éve támogatjuk. Közel egy évtized alatt olyan társadalmi elfogadottságra tettünk szert, melynek köszönhetően 2020-ban rekordszámú pályázat érkezett, így közel egymilliárd forintnyi támogatást juttathattunk mindazon szervezeteknek, amelyek arra hivatottak, hogy éltessék és továbbvigyék örökségünket

– mondta. Ismertetése szerint tavaly 341 pályázót részesítettek támogatásban, s még a világjárvány nehézségei ellenére is megvalósultak a pályázati tervek. Az idén is 930 millió forint áll a bizottság rendelkezésére, hogy az értékmentő szervezetek munkáját támogathassák. Ebből az összegből 840 millió forintot fordítanak nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, a hungarikumokat népszerűsítő rendezvények megtartására. Nagy István bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a most átadott épületnek közösségformáló szerepe lesz a jövőben.

A Hungarikum Kiállítóháznak az elkövetkező években egy valódi közösséggé kell alakulnia, ahol a magyar géniuszok és az általuk alkotott csúcsteljesítmények előtti tiszteletadás hozzájárulhat a hagyományait számontartó, egységes nemzettudattal rendelkező generációk neveléséhez

– zárta gondolatait a miniszter.

Csillagnéző planetárium

– Nem túlzás kijelenteni, hogy az újonnan megnyitott zombori teremben paradicsomi állapotok várják a látogatókat. Ez a terem ugyanis teljes mértékig a csillagoknak lett szánva. Szépsége abból ered, hogy nemcsak hasznos és fontos ismeretekkel lehet gazdagabb az, aki betér ide, hanem az ámulat, a csodálat szegődik társául – jelentette ki V. Német Zsolt a komplexum csillagnéző planetáriumi termének megnyitásakor.

Fotó: Mirkó István

A kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos úgy gondolja, „ha valaki otthon akarja érezni magát, az objektumban megteheti, hiszen jelen van minden, ami magyar, minden, ami mi vagyunk”. Mint mondta, három különböző téma kapott az épületben helyet, s szerinte a legnagyobb technikai kihívást a planetárium kialakítása jelentette.

Büszkék lehetünk rá, hogy olyan magyar tudósok is kiváló eredményeket értek el ezen a területen, mint Kármán Tódor, Simonyi Károly, Vaksai László vagy Farkas Bertalan. Amikor belépünk a planetáriumba, az ő emléküknek és munkásságuknak is tisztelettel adózunk

– zárta gondolatait a miniszteri biztos.

Géniuszok útja

Paládi-Kovács Attila Széchenyi-díjas magyar etnográfus, az MTA rendes tagja a Géniuszok útja kiállítótér megnyitóján hangsúlyozta: „a magyar tudománynak nincs múzeuma, de van közel kétszáz éves akadémiája, tudóstársasága és legkiválóbb képviselőinek a fejünkben élő panteonja. Utóbbiaknak, a magyar géniuszoknak a mai naptól fogva lesz egy kiállítóhelye is.” Mint mondta, a magyar géniuszok most megnyíló kiállítóhelyén 21 magyar tudós életútja jelenik meg, a feltalálók és találmányaik, a természettudományok, a műszaki tudományok zseniális művelői kapnak itt helyet.

Fotó: Mirkó István

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola alapítója – megemlékezve a magyar kultúra napján a Himnusz születéséről – elmondta: a lakiteleki Hungarikum Liget lényege, hogy az idelátogatók „belülről éljék meg a Himnuszt”, a magyar nemzet jelképét. A Hungarikumok Kiállítóháza, amelyben nagyon sokak munkája ötvöződik, a magyar értékeket mutatja be, ahol a fiatalok élményeken keresztül ismerhetik meg a hungarikumokat, a magyar géniuszok, tudósok munkásságát, és ehhez kapcsolódik a planetárium is. A Hungarikum Kiállítóházat Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Bagi Ferenc lakiteleki római katolikus plébános és Kókai Géza lakiteleki református lelkipásztor szentelte és áldotta meg.