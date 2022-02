A baloldal ma nyíltan képviseli mindkét szélsőséget

A baloldalon először bújt ki nyíltan a szög a zsákból. Mit láthattunk? Egy baloldali politikus most kijelentette, hogy nem hiányoznak a szélsőségek az oldalukról. Tudtuk eddig is, hogy a baloldaltól nem idegenek a szélsőséges megnyilvánulások és kijelentések sem. Erre a kijelentésre nem azt mondanám, hogy őszinte, inkább azt, hogy meggondolatlan. Úgy gondolom, hogy ezzel most mindenképp fény derült az igazságra

– nyilatkozta lapunknak Szabó György Márki-Zay Péter Fonyódon tett kijelentésére reagálva, amelyben a szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje arról értekezett, ők a baloldalon a fasisztákat és a kommunistákat is képviselik. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) elnöke szerint most beigazolódott az az állítás, miszerint a miniszterelnök-jelölt szisztematikusan el akarja távolítani maga mellől a szavazói köröket.

„Ez a kijelentés szombaton történt, ekkor a vallásos zsidó ember nem hallgat rádiót és nem néz tévét. Nem gondolom, hogy nekem el kéne egy oldalt ítélni, pusztán azt mondom hogy szembesültünk az igazsággal, hogy igen, a baloldal ma képviseli a szélsőjobboldalt és a szélsőbaloldalt is. Nyilván ez a zsidó szavazók számára is elgondolkodtató tény”

– zárta gondolatait a MAZSÖK elnöke.

