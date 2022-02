Harmadik oltás: keverve is hatásos

Komoly tudományos jelentőséggel bír az a 2022 januárjában a New England Journal of Medicine szaklapban publikált tanulmány, amely a vakcinák kombinálásának hatékonyságát bizonyítja be. A nemrégiben megjelent tanulmány szerint

2021 májusa és augusztusa között tíz amerikai centrumban 458 személy bevonásával a Pfizer, a Moderna, valamint a Janssen vakcinákat vizsgálták meg.

A kutatásban résztvevő alanyok már legalább 12 hete két Moderna, két Pfizer-BioNTech vagy egy kétdózisos Janssenből álló oltásban részesültek, és tudomásuk szerint még nem estek át a koronavírus-fertőzésen. A beszámoló szerint a vizsgált populációt három egyenlő csoportra osztották, melyekben a résztvevők az említett vakcinatípusok egyikét kapták emlékeztető oltásként. Az oltott személyek így összesen kilenc csoportot alkottak, csoportonként mintegy ötven fővel, ahol egyenlő arányban fordultak elő a 18-55 évesek és az 56 év feletti alanyok is. A szakemberek a kutatás első, a tizenötödik, valamint a huszonkilencedik napján a T-sejtes immunitást, valamint – a béta és a delta variáns ellenében – a kötődő és neutralizáló (semlegesítő) antitestválaszt vizsgálták meg, a hatékonyság pedig mindkét esetben kielégítő volt.

Az ismertetett eredmények szerint

a harmadik dózis hatására kialakuló kötődő és neutralizáló antitestválaszok a heterológ (az első két vakcinától eltérő oltás) kombináció esetén azonos, némely esetben pedig jelentősebb mértékűek voltak, mint a homológ (az első két vakcinával azonos oltóanyagtípus) oltásoknál. Megjegyezték, ez a megállapítás a delta variánsra is igaz. A T-sejtes immunitás vizsgálatakor szintén hasonló eredményre jutottak. Ennek megfelelően a harmadik dózis beadása esetén a homológ oltás hatékonyságával ér fel a heterológ vakcinakombináció is.

Sőt a CD8+ T sejtes immunválaszt vizsgálva a heterológ oltások esetében (döntően mRNS vakcinát követően adott Janssen oltás vagy ennek fordítottja) még jelentősebb immunválasz volt detektálható.

A tanulmányban jelezték azt is, hogy súlyos mellékhatást egyetlen emlékeztető oltás alkalmazását követően sem tapasztaltak, a leggyakoribb oltási reakciók közé az izomfájdalom, fáradékonyság, fejfájás, az oltás beadási helyének lokális fájdalma és a láz tartozott.

Az eredményeket értékelve Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta:

mindenképpen szükséges a harmadik dózis igénylése is, hiszen a három oltás a teljes oltás.

Azonban nem feltétlen szükséges a homológ, vagyis a korábbival megegyező emlékeztető oltást választani, hiszen a heterológ vakcináció is hasonlóan hatásos, sőt a vakcinák keverésének javára némi előny is kimutatható – rögzítette a professzor.

Korábban a harmadik oltásra vonatkozóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), valamint háttérintézményünk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is részletes eljárásrendet dolgozott ki, és a vakcinák keverését javasolta. Ennek értelmében kifejtették, hogy akik az első és a második oltásnak az AstraZeneca, vagy az egydózisú Janssen-vakcinákat kapták, azoknak az mRNS-vakcinákat (Pfizer, Moderna) vagy a Sinopharmot javasolják. A Pfizer- és a Moderna-vakcinákkal oltottaknak az AstraZeneca, a Janssen és a Sinopharm tanácsos, a kínai vakcinával oltottak esetében pedig a vektorvakcinák (AstraZeneca, Janssen) és az mRNS-alapú oltóanyagok (Pfizer, Moderna) is alkalmazhatók. Akik pedig második oltásnak a Szputnyik-vakcinát kapták, azoknak a Pfizer, a Moderna vagy a Sinopharm felvétele ajánlott.

Borítókép: Moderna-, AstraZeneca-, Janssen- és Sinopharm-oltóanyagok (Fotó: MTI/Komka Péter)