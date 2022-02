Idén is a Műegyetem képzései a legnépszerűbbek

– A továbbtanulást választók közül idén februárban is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) kezdik meg a legtöbben a mesterszintű tanulmányaikat a keresztféléves eljárásban jelentkezők közül

– derült ki az intézmény lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Mivel a BME az új egyetemi szövetség, az EELISA tagja, így a magyar hallgatók akár Pisa, Erlangen, Isztambul, Párizs, Madrid és Bukarest egyetemein is tanulhatnak. Emellett a Műegyetem képzései a külföldi hallgatók körében is egyre népszerűbbek.

A BME csak mesterképzési szakokat hirdetett meg a keresztféléves felvételi eljárásban. A 2022 februárjában induló képzésekre a felsőoktatási intézmények országosan 4234 hallgatót vettek fel, akik közül a legtöbben, 1029 fiatal, vagyis a felvettek több mint negyede a Műegyetemen kezdi meg tanulmányait. Legnagyobb részük (1000 hallgató) állami ösztöndíjas, teljes idejű nappali képzésben tanul majd.

Ez az összes intézmény nappali képzésére állami ösztöndíjjal felvett hallgatók 47,2 százaléka. A keresztfélévben meghirdetett mesterképzések között népszerűnek számít a műszaki képzési terület, amelyre országosan összesen 1288 hallgatót vettek fel, közülük a BME-n a jelentkezők több mint fele, 711 fiatal folytat majd tanulmányokat. A jelentkezők közül szintén sokakat érdekelt az informatikai képzési terület, amelyre a felvett hallgatók száma országosan 417, közülük a Műegyetemet 222-en, vagyis az összes hallgató 53 százaléka választotta.

A BME szerint mesterképzéseinek népszerűsége az intézmény nemzetközi részképzési és kettős diplomás képzési lehetőségeivel is magyarázható. A közlemény kiemeli: a pályakezdéskor elengedhetetlen, hogy a magyar diákok rendelkezzenek külföldi tapasztalatokkal, ezért fontosak azok az egyetemi együttműködések, amelyek lehetőséget biztosítanak erre. A Műegyetem hallgatói 75 ország 300 partnerintézményében tanulhatnak részképzéseken, és számos felsőoktatási intézményben szerezhetnek kettős diplomát a BME-képzés elvégzése mellett.

A közleményből az is kiderült, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem évek óta egyedüli magyar felsőoktatási intézményként és egyre javuló eredménnyel – 2021-ben 273. helyezéssel – kerül fel a Quacquarelli Symonds (QS) tudományterületi rangsorának mérnöki-technológiai tudományok listájára. Az intézmény egyébként a külföldi hallgatók körében is egyre népszerűbb, 2016 óta 80 százalékkal emelkedett a számuk, jelenleg mintegy 2500 külföldi fiatal tanul az intézményben.

A Műegyetem 2020-tól egy európai egyetemi szövetségnek, az EELISA-nak (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) is tagja, így az intézmény hallgatói nyolc külföldi egyetemmel közös képzésben is részt vehetnek. Az egyetemi szövetség tagintézményei, így a BME is közös képzéseket, kutatásokat indítanak, ennek részeként a műegyetemi hallgatók és oktatók Pisa, Erlangen, Isztambul, Párizs, Madrid és Bukarest egyetemein tanulhatnak, illetve kutathatnak a jövőben.

Fotó: A BME könyvtárának olvasóterme