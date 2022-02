Itt a Budapesti Zsaruk, a BRFK podcastja

Perceken belül indul! Csütörtökön 13 órától startol el a BRFK podcast sorozata, a Budapesti Zsaruk. Első, vagyis inkább nulladik adásban megismerhetjük a két műsorvezetőt, Gál Sándor r. alezredest, a BRFK Életvédelmi Osztály vezetőjét, és Szabó Gergely r. főtörzsőrmestert, a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozóját, akikkel minden héten csütörtökön 13 órakor találkozhatunk.

A gyilkossági nyomozók főnöke és a bevetési nyomozó fogadja a BRFK stúdiójában a vendégeket, akik között a hallgatók találkozhatnak egyaránt szakmai és közéleti szereplőkkel is.

Híres bűnesetek, profilozók, érdekes és aktuális bűnügyi, vagy közlekedési témák, mind górcső alá kerülnek, de lesznek kriminálpszichológiai kérdéskörök is, amikor egy sorozatgyilkos nyomában járunk majd. Vendégeink között találkozhattok munkánk elismert szaktekintélyeivel, és híres közéleti szereplőkkel is! A sorozatban rendhagyó beszélgetésekre is lehet majd számítani, hiszen olyan vendégek is lesznek, akik nem kapcsolódnak a rendőri munkához, de természetesen a rendőri munka kultikus esetei, bűnügyei is napvilágra kerülnek majd. Adásainkban találkozhattok majd profilozóval, híres bűnesettel, érdekes és aktuális közlekedésbiztonsági témákkal, de górcső alá kerülnek olyan kriminálpszichológiai kérdéskörök is, amikor egy sorozatgyilkos nyomában járunk majd.

Nem titkolt célunk, hogy közelebb vigyük a hallgatókhoz a rendőri hivatást, bemutassuk szakmánk elismert szaktekintélyeit, és adásainkba belecsempésszük a bűn- és balesetmegelőzés legaktuálisabb kérdéseit.- írja beharangozójában a BRFK Információs Portál, hozzátéve:

Nézzetek, hallgassatok bennünket, kövessétek a Budapesti Zsarukat minden csütörtökön 13 órakor Facebook oldalunkon, a BRFK Információs Portálon, a rendőrség Youtube csatornáján és a megszokott podcast csatornákon!