„Szerencsétlen, ostoba” – így gyalázza Márki-Zay a migrációt ellenző embereket + videó

Ha ezt nem juttatjuk el mindenkihez, akkor még mindig rendkívül sok szerencsétlen, megtévesztett, tájékozatlan vagy ostoba ember emiatt fog a Fideszre szavazni

– mondta Márki-Zay Péter a migrációval kapcsolatban. A baloldal jelöltje ezzel arra a hazugságára utalt, hogy „a Fidesz telepít be migránsokat”, ezt akarja eljuttatni mindenkihez. – Még egyszer mondom: kutatási adataink vannak, nem a levegőbe beszélek, sajnos még mindig ütős ez a téma, különösen vidéken, kistelepüléseken – sajnálkozott Márki-Zay azon, hogy a vidéki embereket érdekli az illegális bevándorlás okozta biztonsági fenyegetés.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje tehát megint a jobboldaliakat pocskondiázta, akik szerinte „szerencsétlen, megtévesztett, tájékozatlan vagy ostoba emberek.”

A felháborító mondatok 2021 novemberében hangzottak el egy Facebook-bejelentkezésben.

Gyurcsány jelöltje kifejtette: sokan azért nem szavaznak rá és szövetségeseire, mert attól tartanak, hogy egy kormányváltás után migránsokat telepítenének be. Márki-Zay persze azt nem tette hozzá, hogy ezt megalapozzák a kijelentései: korábban amerikai példákra hivatkozva a bevándorlók integrálását tartotta helyesnek, még ha ma már ezt próbálja is letagadni. Nem sok sikerrel, akkor is elszólta magát, amikor azt mondta:

Ezeket az embereket meg kell nyugtatni, hogy az ellenzék egyáltalán nem tervez nagy számban…

– kezdte, majd itt, miután észrevette, hogy leleplezte magát, igyekezett javítani: „sőt, semmilyen számban nem tervez migránsokat betelepíteni Magyarországra”.