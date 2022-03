Bayer Zsolt kapta az idei Jótollú magyar újságíró díjat

Hazugság az, hogy létezik független, objektív újságírás. Ez egy mítosz, amelyet a nemzeti oldallal szembenállók csak azért találtak ki, hogy leplezzék, kiknek a szolgálatába állnak

– emelte ki beszédében Bayer Zsolt újságíró. A Magyar Nemzet publicistája úgy fogalmazott: ha objektív lenne az újságírás, akkor olvashatatlan lenne az újság, ugyanis mint mondta: például a publicisztika eleve értékválasztás kérdése. Kölcsey Ferenc szavait is idézve Bayer Zsolt kijelentette, újságot írni csak Magyarországért érdemes, majd kiemelte:

amíg az embernek van identitása, addig nincs baj. Ha ez elvész, minden elvész.

A publicista a beszédében kitért arra is, hogy sok visszajelzést kap az olvasóktól, a közönségtől, ugyanakkor kollégáktól díjat kapni a világ legjobb érzése.

Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója a díjazottat méltatva úgy fogalmazott: díjat alapítani jó, fontos, hogy elismerjük barátaink, kollégáink munkáját. Mint mondta, jó tollú magyar újságíróból sok van, de díjazottból kevés. Az igazgató kiemelte, hogy a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje díjjal kitüntetett Bayer Zsolt nevéhez 26 kötet, 9kilenc film és több ezer publicisztika kötődik. Méltatásában kiemelte:

háborús időkben és választási évben stabil viszonyítási pontokra és az értékekért kiálló frontharcosokra van szükség. Bayer Zsolt olyan újságíró, aki akkor szólal meg, amikor kell, és oda címezi szavait, ahova kell.

Boros Bánk Levente szerint a publicista ugyan nem minden nap szólal meg, de ha megszólal, nem támad, hanem véd valamit, ellentétben a baloldallal. Hozzátette: – Az elmúlt harminc évben sokat támadtak minket, és ahogy akkor is, most is ilyen frontharcosokra van szükség, amikor meg kell védeni azt, amit együtt, közösen értünk el.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az eseményen hangsúlyozta: a díjat azért alapították, hogy a minőségi és szabad, nemzeti-konzervatív sajtó kiemelkedő teljesítményeit elismerjék. Szerinte a jobboldalon ezt nagyon ritkán ünnepelik meg, de most ez egy ilyen alkalom.

Hozzátette: – Ne legyenek illúzióink! A másik oldal rögtön le fogja írni, hogy Bayer Zsolt megosztó személyiség. Pedig szerinte ez nem igaz, ugyanis a publicista a nemzeti oldal közösségét tartja össze.

A Médianéző Központ által alapított kitüntetés célja az, hogy a jobboldali, konzervatív sajtó munkatársai megkaphassák a munkájukért járó figyelmet és elismerést. Tavaly Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője és Villányi Károly, a Mediaworks Hírcentrumának főszerkesztője kapta közösen a díjat. 2019-ben elsőként Gajdics Ottónak (Karc FM, Hír TV), 2020-ban pedig kollégánknak, Szentesi Zöldi Lászlónak, akkor még a Magyar Demokrata munkatársaként és az azóta elhunyt kollégánknak, Swendt Pálnak ítélték oda az elismerést.