Protokoll készül a menekültek egészségügyi ellátásáról

Hamarosan elkészül és közreadják a háborús menekültekre vonatkozó egészségügyi ellátási protokollt – közölte Békássy Szabolcs a Inforádióban. Az országos háziorvosi kollegiális vezető tájékoztatása szerint ennek megfelelően minden menedékes státusszal rendelkező személy számára térítésmentesen igénybe vehető lesz többek között a magyarországi egészségügyi alapellátás, a „sürgős szükség fogalomkörébe tartozó megbetegedésekkel kapcsolatos ellátásformák”, valamint a terhesgondozás és az életkorhoz kötött kötelező védőoltások felvétele is. A szakember arra is rámutatott, hogy a téli szezonnak megfelelően a menekültek esetében is a különféle légúti megbetegedések ellátása kerülhet előtérbe, ugyanakkor nagy szerep fog hárulni a házi gyermekorvosi és vegyes praxisokra is, hiszen az Ukrajnából érkezők oltottsági státusza jelentősen elmarad a magyar populációétól – rögzítette Békássy Szabolcs. Mint mondta, itt nem feltétlenül a koronavírus-védőoltásra, hanem az egyéb életkorhoz kötött kötelező oltásokra kell gondolni, mivel köztudott, hogy a mumpsz, a kanyaró és a rubeola elleni ukrajnai átoltottság jóval alacsonyabb, mint Magyarországon, ezért az Ukrajnából érkező gyermekek kötelező védőoltására is nagy figyelmet kell majd fordítani – hangsúlyozta a szakember.

Békássy Szabolcshoz hasonlón a Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) is jelezte, hogy nagy szükség van a gyermekorvosok segítségre. Mivel a menekültek nagy része gyermek, a szervezet – csatlakozva a Bethesda Gyermekkórház kezdeményezéséhez, és együttműködve a Nyíregyházi Kórház gyermekorvosaival – szakembereket toboroz a tiszabecsi, a lónyai, a barabási, és a beregsurányi átlépési pontokra. A tájékoztatás szerint a önkéntes gyermekorvosok/vegyes körzetben dolgozó orvosok feladata az Ukrajnából érkező menekült gyermekek megvizsgálása lenne, annak megállapítása, hogy beteg-e vagy sem, milyen súlyosságú a betegség, helyileg ellátható-e vagy kórházi kezelést igényel.

A menekültek ellátásában a fővárosi gyermekkórházak is kiveszik a részüket. A Bethesda Gyermekkórház orvosai és asszisztensei a Nyugati pályaudvarnál és Záhonyban állandó jelenléttel segítik a menekülteket. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az Ukrajnából érkezett, egészségügyi ellátásra szoruló 0-18 év közöttieket a hét minden napján, 0-24 órában látja el, a kommunikációt pedig szükség esetén ukrán nyelvű tolmács segíti. A tájékoztatás szerint a sürgősségi ambulancia mellett a háború és az otthon elhagyásával járó stressz, valamint a veszteségek és gyász feldolgozását az intézmény Lelki Krízis Gyermekambulanciája segíti. Minden gyermekegészségügyi ellátással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén ingyenesen hívható zöld szám (+36 80-200-223) áll rendelkezésre.

Közben a felsőoktatási intézmények is aktivizálták magukat: a Károli Gáspár Református Egyetem adományalapot hozott létre, az intézmény által megrendezett hétvégi jótékonysági koncerten pedig több mint négymillió forint adomány gyűjtöttek össze, amellyel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közösségét fogják támogatni. Emellett számos egyetem, köztük az ELTE, a BME és az Óbudai Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Corvinus Egyetem – az anyagi és szakmai segítségnyújtás mellett – kollégiumi férőhelyeket ajánlott fel.

Borítókép: Ukrajnai menekültek Tiszabecsen (Fotó: Havran Zoltán)