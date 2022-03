Szijjártó: Az ország szuverenitása és békéjének megőrzése a legfontosabb

Összességében tehát mintegy kilencmilliárd forint értékű egyházi fejlesztés történt 2018 és 2022 között a térségben. Az országgyűlési képviselő beszélt a Nyírbogát, Kisléta és Máriapócs között megépített kerékpárútról, amivel Debrecen és Máriapócs összeköttetése is megvalósult, de dolgoznak a Nyíregyházával való összekötésen is. Kitért arra is, hogy megújult az M3-as ide vezető szakasza is közel 650 millió forint értékben. Azt szeretnék, hogy Máriapócs könnyen megközelíthető egyházi búcsújáróhely legyen, ezért kezdeményezték, hogy Nagykároly, Nyírbátor és Máriapócs között is legyen a kerékpárút, hogy a zarándokok könnyen és biztonságosan el tudjanak jutni ide.

Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke Márton Áron püspököt idézte, akinek személye szerinte összefonódott Csíksomlyóval, Csíkszeredával és a a Gyulafehérvári Főegyházmegyével. Emlékeztetett arra, hogy a mai rendezvény témája a közép-európai népek összetartozása és együttműködése, amelynek során megáldották és leleplezték a Nemzeti Összetartozás Emlékművét, és része a testvérvárosi megállapodás aláírása is.

Hiszem, hogy nem tévedek, amikor azt mondom, hogy a két települést ténylegesen, valóságosan először zarándokok, imádkozó emberek kötötték össze a Mária-kegyhelyeket összekötő Mária-útnak köszönhetően

– hangsúlyozta. Az érsek elmondta, hogy a Mariazellt Budapesttel és Máriapóccsal összekötő út később kiegészült Czestochowával és Medjugorjével, ami így egy keresztet alkot, és ennek a középpontjában Budapest található. Kiemelte, hogy a három magyar nemzeti kegyhely: Máriapócs, Csíksomlyó és Mátraverebélyszentkút része az európai máriás hálónak, a Mária-út zarándokai pedig nemcsak gyalogos, kerékpáros vagy más rendezvényekkel, konferenciákkal biztosították az állandó kapcsolatot, hanem elsősorban imádsággal. Mindegy, hogy hogyan jellemezzük a magyar népet, imádságos nemzet vagyunk – jelentette ki. Hozzátette: Máriapócs és Csíksomlyó kiemelt helyei annak az útnak, ami összeköti a Kárpát-medence kegyhelyeit. Örömét fejezte ki, hogy ez most testvértelepülési megállapodás formájában is testet ölt és reményei szerint még több ilyen lesz. Kovács Gergely végül a Szűzanya közbenjárását és oltalmát kérte a magyarságra.

Fotó: Bach Máté

Az esemény végén Papp Bertalan, Máriapócs és Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere látta el kézjegyével a két város testvértelepülési megállapodását jelképező okiratot, amit Szijjártó Péter és Kelemen Hunor tanúként szentesített kézjegyével. Az ünnepségen Molnár Levente operaénekes előadását hallgathatták meg a jelenlévők. Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája megáldotta a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét.

Borítókép: A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye (Fotó: Bach Máté)