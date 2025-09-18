Orbán Viktoresélysegítség

Orbán Viktor: Mindenkinek van egy sansza + videó

Közösségi oldalára töltött fel egy videót a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 21:17
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszél, hogy minden embernek – köztük a magyar cigány közösség tagjainak – van esélye az életben.

Kiemelte, a kormány kétféle lehetőséget tud biztosítani:

Segítség a munkához jutásban, 

 

lehetőség a tanulásra.

A miniszterelnök hangsúlyozta, az út nem lesz könnyű, mivel előítéletekkel kell szembenézni. Azt tanácsolta, aki érintett, az harcoljon, küzdjön, álljon ki magáért, és bizonyítson. 

Ha ez sikerül, akkor el fogják fogadni – tette hozzá.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

