Sajtószabadság: nem járnak mindenkinek ugyanolyan jogok

Lapunk felvételeket mutatott Strasbourgban az Európai Parlament képviselőinek azokról a jelenetekről, amikor magyar újságírókat fenyegettek, lökdöstek. Az EP-képviselők közül volt, aki válaszra sem méltatta a történteket. És voltak olyanok is, akik fontosnak tartották elmondani, hogy a Magyar Nemzetnek nem nyilatkoznak – hiába a sajtószabadság.

Brüsszelnek nem minden esetben fontos a sajtószabadság

Fotó: AFP

Laurence Farreng, a Renew Europe EP-képviselőjének álláspontja azonban egyértelmű volt. Mint mondta,

minden újságíró elleni támadás elfogadhatatlan.

Hozzátette, Brüsszelben elfogadták a sajtószabadságról szóló törvényt, amely védi az értékeket és az újságírókat. A média szabadsága és pluralizmusa a demokrácia és az uniós polgárok alapvető jogainak elengedhetetlen része – áll a médiáról szóló uniós dokumentumban.

De úgy tűnik, mindez a gyakorlatban már korántsem egyértelmű Brüsszelnek.

Nem érdekli őket a sajtószabadság

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péterék rendszeresen megaláznak nekik nem tetsző újságírókat:

nyilvános hergelés, propagandistázás, Dunába lökés, drónnal követés – mindez szerepel a Tisza Párt eszköztárában, ha olyan újságírókról van szó, akikkel nem akarnak szóba állni.

Emlékezetes, Magyar Péter többször is újságírók ellen uszított, oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele. Egy másik helyszínen a Tisza Párt elnöke ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni a baloldali politikusnak.