Wenckheim-kastély: több milliárdba kerülne, Márki-Zay mégis ragaszkodik hozzá

A Fidesz–KDNP képviselői nem mentek el a közgyűlésre, úgy fogalmaztak, nem vesznek részt a Wenckheim-kastély körüli bohózatban.

2025. 09. 18. 20:26
A Wenckheim-kastély Forrás: Délmagyar
Hódmezővásárhely közgyűlése ismét pályázni kíván a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyra – írta a Délmagyar. A javaslatot Márki-Zay Péter polgármester terjesztette elő, a testület többsége megszavazta,

 a Fidesz–KDNP képviselői azonban tartózkodtak vagy ellenezték. 

A kastély ügyében korábban Lázár János miniszter élt törvényes jogával, és visszavonta a vásárhelyi pályázatot. Ennek indoka világos: a Wenckheim-kastély nem csupán egy ingatlan, hanem kiemelt kulturális örökség, amelyet uniós forrásból újítottak fel, ezért az államnak kötelessége gondoskodni a fenntartásáról. Az ilyen műemlékek esetében jogszabály írja elő, hogy a fenntartási időszak lejártáig a minisztérium beleszólhat a sorsukba. 

A kastély fenntartása és üzemeltetése több milliárd forintot emészthetne fel, amely messze meghaladja Hódmezővásárhely pénzügyi lehetőségeit. 

A kormányzati képviselők szerint a városnak inkább a helyi lakosság mindennapi problémáira – például 

az utak állapotára, az intézmények működtetésére vagy a munkahelyteremtésre 

– kellene fordítania a rendelkezésre álló erőforrásokat, nem pedig egy 70 kilométerre fekvő kastélyra. 

A Fidesz–KDNP álláspontja szerint Márki-Zay Péter ezzel az üggyel inkább politikai akciót folytat, mintsem felelősségteljes városvezetést. A kormánypárti képviselők felvetették a népszavazás lehetőségét, hogy kiderüljön: a helyiek valóban akarják-e a kastély megszerzését, ám a városvezetés ezt elutasította.

 

