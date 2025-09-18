Rendkívüli

Véres támadás Favoritenben: megkéseltek egy férfit Bécsben

Brutális rablás történt szerdán késő este Bécs Favoriten kerületében, a népszerű Viktor Adler piacon: egy 23 éves férfit több támadó fenyegetett és késelt meg, miután készpénzt követeltek tőle. A fiatal férfi súlyos sérüléseket szenvedett, míg a tettesek elmenekültek. Egy helyi lakos által rögzített videó sokkoló részleteket mutat a támadásról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 22:41
Sokkoló jelenetek játszódtak le Bécs Favoriten kerületének közepén, amikor egy 23 éves férfit kiraboltak, este tíz óra körül. Több férfi megtámadta a fiatalembert, és készpénzét követeltek tőle. Egy helyi lakos által rögzített felvételeken látható, ahogy az egyik támadó késsel fenyegeti az áldozatot, végül hátulról leszúrja – számolt be róla a Heute.

A bécsi rendőrség is arról tájékoztatott, hogy a tettesek késsel voltak felfegyverkezve, és fenyegetéssel kényszerítették a férfit, hogy adja át a pénzét. 

Miután a 23 éves áldozat engedelmeskedett, a támadók ismeretlen irányba menekültek. A férfi szúrt sebeket szerzett az alkarján, orvosi ellátásra szorult. A nyomozás eddig nem vezetett eredményre, a tettesek továbbra is szökésben vannak. A rendőrség kéri a lakosság segítségét: 

Aki a bűncselekmény idején a Viktor Adler piac környékén gyanús jelenséget látott, jelentkezzen a hatóságoknál.

Egy helyi lakos által rögzített videó sokkoló részleteket mutat a támadásról, amelyet a Heute oldalán IDE KATTINVA nézhet meg.

Késes támadás történt egy bécsi iskolában is egy hete

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Bécs Brigittenau kerületében sokkoló támadás történt szeptember 10-én: egy maszkot viselő férfi késsel sebesített meg egy 16 éves diáklányt egy iskolában. A történtek megdöbbentették a diákokat, tanárokat és szülőket egyaránt. A média szerint egyes gyerekeknél még terrortámadástól való félelem is felmerült. A feszültséget fokozza, hogy idén júniusban Grazban egy iskolai ámokfutó nyitott tüzet egykori iskolájában, a lövöldözésben tizenegy ember meghalt, tizenkettő pedig súlyosan megsérült.

Júliusban egy 17 éves szír migráns egy összecsukható késsel támadt egy 18 éves fiatalra a bécsi Wielandparkban. A rendőrség gyorsan elfogta az elkövetőt, aki nem volt ismeretlen számukra.

