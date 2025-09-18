Kövér László: Nemzetpolitikai értelemben az elmúlt tizenöt év volt a legeredményesebb időszak

Kövér László a bécsi Kaláka Club (Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége) fennállásának 41. évfordulója alkalmából rendezett konferencián mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 év másik politikai hozadéka az, hogy „mi, magyarok végleg megbizonyosodhattunk arról, hogy a nemzeti identitásért és a szülőföld otthonosságának megőrzéséért folytatott harcunkban nem vagyunk egyedül”.

Fotó: Filep István/MTI Fotószerkesztőség

Ez a harc nem pusztán magyar ügy, még csak nem is pusztán az Európai Unióban nemzeti kisebbségi sorban élő több mint negyvenmillió európai ember ügye

– mondta.

Hozzátette: napjainkra ez az ügy Európa minden nemzeti többségének, így az osztrákoknak is sorskérdésévé vált. Kifejtette, Európában ma minden nemzeti többséget különféle módszerekkel, például idegen népesség betelepítésével, a tudatipar manipulációival, lélektani nyomással, megbélyegzéssel, véleménydiktatúrával, s néhol már egyenesen hatósági eszközökkel is ugyanúgy ki akarnak forgatni nemzeti önazonosságukból, és el akarják idegeníteni őket a saját szülőföldjüktől, mint ahogyan az elmúlt évszázadban ezt gyakran megtapasztalhatták a külhoni magyar közösségek a Kárpát-medencében.

Kövér László azt mondta,

nekünk, magyaroknak van esélyünk arra, hogy európai társainkkal együtt közösen megnyerjük az előttünk álló időket.

Azért van erre esély, mert a józan észhez és a nemzeti identitáshoz ragaszkodó emberek Európában kivétel nélkül mindenhol társadalmi többségben vannak. Hozzátette, Magyarországon a józan ész társadalmi ereje 15 éve alkot politikai többséget.

Az Országgyűlés elnöke azt mondta, hogy ha Magyarországon a választópolgárok a jövő évben demokratikus módon megerősítik ezt a politikai többséget, ha Európában az előttünk álló hónapokban és években a józan ész társadalmi tábora egyre több országban válik politikai többséggé, akkor esélyt kapunk arra, hogy Európát és benne Magyarországot megőrizzük ne csak lakóhelyünknek, hanem otthonunknak is.

Kövér László szerint

szerencsés történelmi csillagállás esetén a külhoni és a velük való nemzeti összetartozást megélő magyarországi emberek törekvéseit egy cselekvőképes, nemzeti és demokratikus magyar állam tudja segíteni.

Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt bő száz év történelmében a nemzetét nem kiszolgáltató, hanem szolgáló, demokratikus magyar állam léte ritka volt.