Karácsony Gergelyfőpolgármesterfővárosi törvényszéktestületalkotmányjogász

Hamarosan elmarasztalhatja a bíróság a fővárost

Jogvita és politikai feszültség közepette működik Budapest vezetése: a Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a közgyűlés mulasztott a főpolgármester-helyettes megválasztásában, miközben a másodfokú döntés még idén vagy jövő év elején megszülethet. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a Fővárosi Közgyűlésnek az ítéletet akkor is végre kell hajtania, ha felülvizsgálatot kér, a testület feloszlatására pedig csak rendkívül szigorú feltételek mellett van lehetőség.

Gábor Márton
2025. 09. 18. 20:06
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs) Fotó: (Fotó: Hatlaczki Balázs)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Ítélőtábla sajtóinformációk szerint október hetedikén ülésezik Karácsony Gergely hiányzó helyettese miatt. Ezzel kapcsolatban Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak elmondta,

a Fővárosi Törvényszék 2025. március 18-án meghozott ítéletében – annak kapcsán, hogy a közgyűlés nem választott meg főpolgármester-helyettest – állapította meg Budapest Főváros Önkormányzatának mulasztását, ehhez mérten - általánosságban tekintve a gyakorlatot – észszerű időben születik döntés, ha idén vagy a jövő év elején határoz a másodfokú bíróság.

 

20250607 Budapest Budapest Büszkeség rendezvény (eredetileg Budapest Pride felvonulás) sajtótájékoztató a Városházán. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Karácsony Gergely főpolgármester
Karácsony Gergely főpolgármesternek már csaknem egy éve nincs helyettese

Az alkotmányjogász kiemelte, a fővárosi önkormányzat,

a törvény alapján jogerős ítélet ellen jogszabálysértésre, illetve a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő a fél, az érdekelt, valamint a rendelkezés rá vonatkozó része ellen az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy bármelyik érintett veszít az ítélőtábla előtt, a Kúriához fordulhat.

A felülvizsgálati eljárás ugyanakkor nem bír automatikusan halasztó hatállyal, az ítéletet a Fővárosi Közgyűlésnek végre kell hajtania. A testület esetleges feloszlatása ugyanakkor nem járható út ifj. Lomnici szerint. 

A hatályos jogszabályok alapján feloszlás külső döntés vagy cselekmény eredménye, a parlament (feloszlatás) vagy a közgyűlés (feloszlás) saját döntése

– emelte ki az alkotmányjogász. Elmondta, a jogszabályok szerint z Országgyűlés az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásáról a kormány javaslata alapján az Országgyűlés a soron követő ülésén határoz. A napirend tárgyalására meg kell hívni az érintett helyi önkormányzat polgármesterét. A polgármester jogosult a képviselő-testület feloszlatással kapcsolatos álláspontját az Országgyűlés döntésének meghozatala előtt ismertetni. A testület emellett feloszlathatja önmagát is. A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását.

Ugyanakkor Budapest különleges helyzetben van ebben a tekintetben, ugyanis a Fővárosi Közgyűlés feloszlásának kimondásához az önkormányzati képviselők négyötödének igen szavazata szükséges a jogszabályok szerint. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az általános választást megelőző év április elsejét követően.

A számos elemében diszfunkcionálisan működő fővárosi önkormányzatot a főpolgármester és a Tisza Párt közötti szövetség mentette meg akkor, amikor elfogadták a tavalyi, sőt az idei módosított költségvetést is. Ettől azonban még kijelenthető, hogy a fővárosi vezetés immár folyamatosan a törvényes és a törvénytelen határán egyensúlyoz, egyes döntések kapcsán pedig a politikai mellett a jogi, sőt büntetőjogi felelősség kérdése is felmerülhet

– zárta a beszélgetést ifj. Lomnici Zoltán. 

Amint arról korábban beszámoltunk, már csaknem egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben. A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest.

20250630 Budapest Fővárosi Közgyűlés fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Karácsony Gergely főpolgármester, Számadó Tamás főjegyző
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Karácsony Gergely főpolgármester és Számadó Tamás főjegyző  (Fotó: Polyák Attila)

Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla még nem bírált el.

Mint arról beszámoltunk, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a kormányhivatalának kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták a főpolgármester-helyettesekről szóló előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Sára Botond felhívásának lényege, hogy addig a közgyűlés törvénytelenül működik, amíg nincsen helyettese a főpolgármesternek. Az ügyben beigazolódtak lapunk értesülései, Karácsony Gergely ugyanis Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelölte a tisztségre.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu