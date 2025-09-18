Hamarosan elmarasztalhatja a bíróság a fővárost

A Fővárosi Ítélőtábla sajtóinformációk szerint október hetedikén ülésezik Karácsony Gergely hiányzó helyettese miatt. Ezzel kapcsolatban Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak elmondta,

a Fővárosi Törvényszék 2025. március 18-án meghozott ítéletében – annak kapcsán, hogy a közgyűlés nem választott meg főpolgármester-helyettest – állapította meg Budapest Főváros Önkormányzatának mulasztását, ehhez mérten - általánosságban tekintve a gyakorlatot – észszerű időben születik döntés, ha idén vagy a jövő év elején határoz a másodfokú bíróság.

Karácsony Gergely főpolgármesternek már csaknem egy éve nincs helyettese

Az alkotmányjogász kiemelte, a fővárosi önkormányzat,

a törvény alapján jogerős ítélet ellen jogszabálysértésre, illetve a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő a fél, az érdekelt, valamint a rendelkezés rá vonatkozó része ellen az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy bármelyik érintett veszít az ítélőtábla előtt, a Kúriához fordulhat.

A felülvizsgálati eljárás ugyanakkor nem bír automatikusan halasztó hatállyal, az ítéletet a Fővárosi Közgyűlésnek végre kell hajtania. A testület esetleges feloszlatása ugyanakkor nem járható út ifj. Lomnici szerint.

A hatályos jogszabályok alapján feloszlás külső döntés vagy cselekmény eredménye, a parlament (feloszlatás) vagy a közgyűlés (feloszlás) saját döntése

– emelte ki az alkotmányjogász. Elmondta, a jogszabályok szerint z Országgyűlés az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásáról a kormány javaslata alapján az Országgyűlés a soron követő ülésén határoz. A napirend tárgyalására meg kell hívni az érintett helyi önkormányzat polgármesterét. A polgármester jogosult a képviselő-testület feloszlatással kapcsolatos álláspontját az Országgyűlés döntésének meghozatala előtt ismertetni. A testület emellett feloszlathatja önmagát is. A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását.

Ugyanakkor Budapest különleges helyzetben van ebben a tekintetben, ugyanis a Fővárosi Közgyűlés feloszlásának kimondásához az önkormányzati képviselők négyötödének igen szavazata szükséges a jogszabályok szerint.

Fontos hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az általános választást megelőző év április elsejét követően.

A számos elemében diszfunkcionálisan működő fővárosi önkormányzatot a főpolgármester és a Tisza Párt közötti szövetség mentette meg akkor, amikor elfogadták a tavalyi, sőt az idei módosított költségvetést is. Ettől azonban még kijelenthető, hogy a fővárosi vezetés immár folyamatosan a törvényes és a törvénytelen határán egyensúlyoz, egyes döntések kapcsán pedig a politikai mellett a jogi, sőt büntetőjogi felelősség kérdése is felmerülhet

– zárta a beszélgetést ifj. Lomnici Zoltán.