Zálogból vett biztonság – Megdöbbentő történetek a menekültektől + fotók

Önkéntesek és tolmácsok tucatja várja a Nyugati pályaudvarra érkező menekülteket, hogy ételt, italt, szállást és internetkapcsolatot kínáljon nekik vagy szükség esetén útbaigazítsa őket. László, aki a kárpátaljai Munkácsról származik, már húsz éve Budapesten él. Mivel ukránul és oroszul is jól beszél, ezért szabadidejében – édesapjával együtt – a Nyugati pályaudvaron segíti az Ukrajnából érkező menekülteket. László elmeséli, hogy a menekültek főleg Ukrajna belső részeiből érkeznek, majd Ausztria, Lengyelország és Csehország irányába mennek tovább, de olyan is akad, akinek Spanyolország az úti célja.

Tegnap találkoztam egy hölggyel, aki a keleti-ukrajnai Szumi megyéből három gyermekkel, egy kutyával és öt macskával indult útnak Lengyelországba. A hölgy elmondta, hogy már öt napja úton vannak, mivel ők azonnal, az első lövések hallatán elhagyták az otthonukat. Az autójuk azonban Lembergben lerobbant, így a kocsit és az öt macskát is kénytelenek voltak hátrahagyni.

Fotó: Kurucz Árpád

Ismét a nulláról kezdeni

László egy ideig velem tart, majd egy fiatal herszoni férfit szólítunk meg, aki édesanyjával és a két kisöccsével várakozik a peronon. Kiderül, hogy Herszonból kocsival utaztak ideáig, és ők is Lengyelországba tartanak. Az édesapjuk viszont otthon maradt, mivel köztudott, hogy a 18–60 év közötti férfiak Ukrajna területét nem hagyhatják el. Arra a kérdésre, hogy mit gondol az ukrán–orosz háború kimeneteléről, a fiatal férfi röviden csak annyit mond: „Ukrajna mindenféleképpen győzni fog!”

Továbbhaladva három nővel találkozunk, akik Kijevből Brüsszelbe tartanak. A kérdésünkre elmondják, hogy ők nyolc évvel ezelőtt Donyeckből Kijevbe költöztek, most viszont ismét a nulláról kell kezdeniük az életüket.

Fotó: Kurucz Árpád

A főváros állapotáról elmondják, hogy a harcok következtében szinte az összes hidat felrobbantották, nincs üzemanyag, és a kijevi boltokban négy napja már kenyeret sem lehet kapni.

Miképpen több ukrajnai menekült, ők is arról érdeklődnek, hogyan tudnák az ukrán fizetőeszközt, a hrivnyát valamilyen más valutára átváltani, amelynek nem mellesleg az Ukrán Nemzeti Bank már napok óta folyamatosan csökkenti az árfolyamát. Kiderül azonban, hogy erre már Budapesten sincs lehetőség.

Fotó: Kurucz Árpád

Nagyjából óránként futnak be a szerelvények a pályaudvarra, ugyanakkor egyetlen munkácsi család kivételével más kárpátaljai menekülteket nem látunk, többségük ugyanis már napokkal ezelőtt megérkezett Magyarországra. Elzával beszélgetek, aki az édesanyjával és a lánytestvérével, valamint két, négy-öt év körüli gyermekkel érkezett Budapestre. Mint mondja, szeretnének Budapesten maradni, és itt megállapodni, mert Kárpátalján már nincs jövő.

Ideiglenes szállásuk már van, de szeretnének egy saját lakást találni, hogy a család többi tagját is ide tudják hozni. A fiatal nő szintén a valutaváltásból adódó problémákat emlegeti, közben pedig azt is elmondja, hogy ők maguk is csak abból a pénzből tudtak eljönni, amit a zálogba adott aranyláncáért kapott.

Fotó: Kurucz Árpád

A testet és a lelket együtt kezelve

Közben órák óta fáradhatatlanul dolgoznak a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRE) munkatársai és önkéntesei, akik egész nap szendvicsekkel, meleg teával, édességgel, gyógyszerekkel és higiéniai eszközökkel látják el az érkező menekülteket. A Magyar Nemzet kérdésére Juhász Márton, a szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója elmondja, hogy már a háború kitörésétől kezdve dolgoznak, és a testet és a lelket együtt kezelve igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak.

A munkatársaink a záhonyi vasútállomáson, valamint a Nyugati pályaudvaron is késő estig jelen vannak. A pályaudvaron reggel kilenc és este tizenegy között, Záhonyban pedig 0–24 órában meleg és hideg étellel, illetve átmeneti szálláshellyel segítik a háború elől menekülő embereket. Emellett pszichológusok, valamint szükség esetén az MRE fenntartásában működő Bethesda Gyermekkórház orvosai és asszisztensei is egészségügyi ellátást biztosítanak a helyszíneken

–magyarázza Juhász Márton. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint az elmúlt napokban a szeretetszolgálat kisebb-nagyobb mértékben mintegy 25 ezer embernek nyújtott segítséget, valamint 15 tonna élelmiszert szállított a határon túlra. Hozzáteszi, szolgálatukhoz húsz óra alatt 1500 önkéntes csatlakozott, emellett pedig a rendőrség, a katasztrófavédelem és a MÁV is rengeteget segít, mindhárom szervvel kiváló együttműködés jött létre.

Fotó: Kurucz Árpád

A civil szervezetek és rendvédelmi szervek mellett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársa – aki egyben a Magyar Vöröskereszt önkéntese is – a helyszínen van. Kovács István Ádám a kérdésünkre megerősíti, hogy a mentőszolgálat támogatásáról biztosította a Beregszászi Mentőszolgálat bajtársait, és különböző tárgyi eszközökkel is segítik a munkájukat. Az OMSZ diszpécsere végül a járványügyi helyzetre is kitér, mondván: bár megvan a nyájimmunitás, a közel kilencvenezer menekült érkezésével megnőhet az újrafertőződés esélye vagy éppen új vírusvariánsok jelenhetnek meg.

Borítókép: Menekült nő a Nyugati pályaudvaron (Fotó: Kurucz Árpád)