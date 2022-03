Zsigó Róbert: Több mint hetvenezerre nő a bölcsődei férőhelyek száma

Több mint hetvenezerre nő a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma Magyarországon

– közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

A Kormány.hu cikke szerint – amelyet a bejegyzéshez csatoltak – 2010-hez képest több mint duplájára nő a bölcsődei férőhelyek száma, és mintegy négyszer annyi településen válik majd elérhetővé. 2010-ben 326 magyarországi településen mintegy 32 ezer, ma már 919 településen több mint 55 ezer férőhely van, és további bölcsődék épülnek, bővülnek – írták, hozzátéve: a Magyarország helyreállítási és ellenálló-képességi tervében megvalósuló bölcsődefejlesztési pályázatnak köszönhetően újabb mintegy 2700 bölcsődei férőhely jön létre.

Ismertették: a bölcsődefejlesztési program legfőbb célja, hogy a munka és a család közötti egyensúly kialakításában segítsen, és hogy a kisgyermekes szülők munkavállalásának ne legyen akadálya a férőhelyhiány.

A bölcsődei ellátás rendszerének komplex fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy az országban lévő területi egyenlőtlenségek csökkenjenek és egységes, magas színvonalú bölcsődei ellátás legyen elérhető

– hangsúlyozták. Tudatták azt is, hogy nemcsak a férőhelyek száma nőtt, hanem a bölcsődei dolgozók anyagi megbecsülése is jelentősen javult 2010 óta. Zsigó Róbertet idézve azt írták: míg a baloldal kormányzása alatt sorra zárta be a bölcsődéket és két évre csökkentette a gyes időtartamát, addig a Fidesz–KDNP vezette kormány három évre hosszabbította a gyermekgondozást segítő ellátás időtartamát.

A gyermekgondozási díj extra 2014-es bevezetése óta a munkabér mellett a családtámogatást is megkapják a szülők, a nagyszülői gyed bevezetése óta pedig már az édesanyákon és az édesapákon kívül a nagyszülők is otthon maradhatnak gyeden a kisgyermekekkel, ha a család úgy dönt

– emlékeztetett az államtitkár, hozzáfűzve: tavaly július 1-jétől az édesanyák a gyermek féléves koráig több pénzt kaphatnak kézhez, mint a gyermekvállalást megelőző időszakban.

Zsigó Róbert közölte azt is: a kormány az elmúlt években több mint 177 milliárd forintot fordított magyarországi és európai uniós forrásból a bölcsődei ellátás fejlesztésére, így különösen a férőhelyek bővítésére és korszerűsítésére, a 2021–2027 közötti fejlesztési időszakban pedig további csaknem százmilliárd forint összegű fejlesztési forrás lesz elérhető komplex bölcsődefejlesztésre. A fejlesztések kiterjesztése a választás szabadságát adja a kisgyermekes családoknak. „Magyarország így a gyermekes családok megbecsülésében is előremegy, nem hátra” – olvasható a Kormány.hu-n.

Láng Zsolt, a Fidesz budapesti választmányi elnöke a kormánypárt fővárosi szervezetének Facebook-oldalán közzétett videóban arról számolt be, hogy négy budapesti önkormányzat és két egyházi intézmény 5,350 milliárd forint értékben nyert forrást a kormány bölcsődei férőhelyek bővítésére kiírt pályázatán, amelyet az európai uniós helyreállítási alapot előfinanszírozva hirdettek meg. A fővárosban ezzel 370 új férőhely jöhet létre – tudatta. Kiemelte, hogy a döntés nem pártpolitikai alapon történt, hiszen például a baloldali vezetésű II. kerület mintegy félmilliárd forintot nyert.

Ha a magyar kormányon múlik, akkor Budapest is előremegy, nem hátra

– mondta Láng Zsolt.

Borítókép: Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár beszédet mond a Szabadszállási Általános Művelődési Központ Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde két csoportszobás új bölcsődéjének átadásán 2022. január 20-án (Fotó: MTI/Bús Csaba)