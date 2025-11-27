Az elit szűk világa már nem a magyar csapatok játszótere Európában

Rendkívüli

Orbán Viktor: Szerbiának úgy tudunk segíteni, hogy amink van azt megosztjuk

Véget értek a csoportmeccsek. A női kosárlabda Euroliga korábbi győztese, a Sopron Basket mind a hat meccsét elveszítette, szerdán este 104-54-re kapott ki idegenben a török Galatasaraytől, és kiesett az Európa-kupába. A DVTK viszont öt vereséggel is tovább tudott jutni a következő szakaszba, zárásként Valenciából utazott haza 81-58-as kudarccal. A tapasztalatokról kérdeztük a két vezetőedzőt.

Pajor-Gyulai László
2025. 11. 27. 11:34
A Diósgyőr csak egy meccset tudott megnyerni a női kosárlabda Euroligában, ám ezzel is tovább tudott jutni a sorozatban. Fotó: fiba.com
A női kosárlabda Euroliga a közelmúltban a Sopron Basket játszótere volt. Korábban, 2009-ben már bejutott a kontinens elitsorozatának a négyes döntőjébe, de a remeklése 2018-ban kezdődött, attól fogva egészen 2023-ig – 2020 tavaszán a Covid miatt menet közben törölte a FIBA a kieséses szakaszt – mindig eljutott a Final Fourba, az első alkalommal ezüstérmes lett, három éve pedig feljutott a csúcsra, és meg is nyerte az Euroligát. Egy évvel később a klub anyagi megfontolásokból lelépett a nemzetközi porondról, újabb esztendő elteltével az Európa-kupában tért vissza, majd az idén megnyerve a bajnokságot visszatért az Euroligába.

Az Euroliga túl erős most a Sopronnak
A soproni Jovana Jevtovics az Euroliga egyik legjobbját, Juhász Dorkát támadja a Galatasaray elleni meccsen  (Fotó: fiba.com)

A kihagyott időszakban sok minden megváltozott, ami a legfontosabb: a Sopron lehetőségei szűkebbek lettek, a mai csapat gyengébb annál, mint amelyik felült a kontinens trónjára. 

Ezt igazolják az eredmények is: a csoportban a magyar bajnok egy meccset sem tudott megnyerni a török Galatasaray, az olasz Schio és a francia Flammes Carolo Basket ellen, sem otthon, sem idegenben.

Ezzel természetesen az utolsó helyen zárt, kiesett az Euroligából, és az Európa-kupában folytathatja a nemzetközi szereplését.

– A körülményeket és a realitásokat figyelembe véve sajnos ezt az eredményt vártuk, de természetesen a mutatottnál jobb teljesítményt reméltem, jobban is megszorongathattuk volna az ellenfeleket – mondta Gáspár Dávid vezetőedző. – Folyamatosan többen bajlódtak sérüléssel, a keret változott, tehát sem a létszámot, sem a szakmai elvárásokat tekintve nem lehettünk százszázalékosan felkészültek. Ugyanakkor Euroligát nyert edzőként maximalista vagyok, de nem lehetek dühös a játékosokra, jól dolgoztak ebben az időszakban is.

Az Euroliga most túl erős volt a Sopronnak

A másodállásban szlovén szövetségi kapitányként is dolgozó Gáspár Dávid szerint az Euroligában most kevesebb az igazán nagy sztár az amerikai WNBA-ből, ami egy kicsit árt a színvonalnak, de a sorozat így is igen magas szinten zajlik, és több európai tehetség bontakozhat ki. A bajnokságok versenykiírása már nemigen igazodik a WNBA menetrendjéhez, az amerikaiak pedig magasabb fizetésekkel és a szezon elhúzásával próbálják rávenni a játékosaikat, hogy ne jöjjenek az Euroligába, mert úgy lényegében szusszanásnyi szünet nélkül játszanának éveken keresztül, ami ártalmas az egészségükre, és óhatatlanul a színvonal kárára megy.

– Most az Európa-kupában szereplünk tovább, és ott szeretnénk köröket menni. Ha mindenki egészséges lesz, akkor már elvárható a jó teljesítmény, és sikerrel járhatunk – mondta Gáspár Dávid a közeljövőről.

Gáspár Dávid nem dühös a játékosaira (Fotó: fiba.com)

A DVTK sorozatban a negyedik évadánál jár az Euroligában, az idén selejtezőn keresztül jutott fel a főtáblára. Tavaly tavasszal közel került a négyes döntőhöz, de nem jutott be, azóta már hatos mezőnye lett a finálénak, és a diósgyőriek papíron még eljuthatnak odáig. A csoportszakaszban nehezen indult be a szekér, egymást követték a vereségek, ami a címvédő és most is toronymagasan esélyes török Fenerbahce ellen szinte magától értetődő, ám a Valenciától Diósgyőrben elszenvedett 35 pontos vereség nagyon fájó volt, és a pireuszi kudarc sem számított papírformának. A csapat mégis tovább tudott jutni, mert többel győzte le az Olimpiakoszt, mint amennyivel kikapott tőle, és ezzel megcsípte a harmadik helyet.

A DVTK-ra igen kemény mérkőzések várnak

– Az alap célkitűzésünket megvalósítottuk, sikerült továbbjutnunk, de az elején sérülések, betegségek akadályoztak minket a jobb eredmények elérésében – értékelte a csoportszakaszt Völgyi Péter vezetőedző. – Kathryn Westbeldnek tovább tartott a WNBA-idénye, mint vártuk, ezért később csatlakozott hozzánk, és amióta velünk van, javult a játékunk, azonnal kulcsember lett. 

Az olyan kis csapatok, mint mi vagyunk, egy-két ember kiesését is megérzik, szemben mondjuk a Valenciával, amely tizenkét egyforma tudású kosarast vethet be.

A következő szakaszban még keményebb meccsek jönnek, itt már csak nagyon jó csapatokkal játszhatunk, akiket különösen hazai pályán nagy küzdelemre akarunk kényszeríteni.

Völgyi Péter szerint is szűkül a piac a WNBA-ben szereplő amerikaiak számának a csökkenése miatt, és a kevés minőségi érkezőnek emiatt felment az ára, amit csak a gazdagabb klubok tudnak megfizetni. Emiatt nyílik az olló a kisebbek és a tehetősebbek között; ahhoz, hogy egy klub eljusson a Final Sixbe, legalább két klasszisra van szüksége. A DVTK célja így a folytatásban a remek helytállás lehet. A diósgyőriek a folytatásban a török Fenerbahcével, a spanyol Valenciával és Zaragozával, a francia Basket Landes-dal és az olasz Veneziával alkotják az F jelű hatost, előbbi két gárda ellen pedig továbbviszik a korábbi eredményeiket. A második csoportkör december 10-én rajtol, az új csoportok első két-két helyezettje közvetlenül az elődöntőért csatázhat, míg a harmadikok és negyedikek a hatos döntőbe jutásért meccselhetnek.

 

