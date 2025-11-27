Az elit szűk világa már nem a magyar csapatok játszótere Európában

A női kosárlabda Euroliga a közelmúltban a Sopron Basket játszótere volt. Korábban, 2009-ben már bejutott a kontinens elitsorozatának a négyes döntőjébe, de a remeklése 2018-ban kezdődött, attól fogva egészen 2023-ig – 2020 tavaszán a Covid miatt menet közben törölte a FIBA a kieséses szakaszt – mindig eljutott a Final Fourba, az első alkalommal ezüstérmes lett, három éve pedig feljutott a csúcsra, és meg is nyerte az Euroligát. Egy évvel később a klub anyagi megfontolásokból lelépett a nemzetközi porondról, újabb esztendő elteltével az Európa-kupában tért vissza, majd az idén megnyerve a bajnokságot visszatért az Euroligába.

A soproni Jovana Jevtovics az Euroliga egyik legjobbját, Juhász Dorkát támadja a Galatasaray elleni meccsen (Fotó: fiba.com)

A kihagyott időszakban sok minden megváltozott, ami a legfontosabb: a Sopron lehetőségei szűkebbek lettek, a mai csapat gyengébb annál, mint amelyik felült a kontinens trónjára.

Ezt igazolják az eredmények is: a csoportban a magyar bajnok egy meccset sem tudott megnyerni a török Galatasaray, az olasz Schio és a francia Flammes Carolo Basket ellen, sem otthon, sem idegenben.

Ezzel természetesen az utolsó helyen zárt, kiesett az Euroligából, és az Európa-kupában folytathatja a nemzetközi szereplését.

– A körülményeket és a realitásokat figyelembe véve sajnos ezt az eredményt vártuk, de természetesen a mutatottnál jobb teljesítményt reméltem, jobban is megszorongathattuk volna az ellenfeleket – mondta Gáspár Dávid vezetőedző. – Folyamatosan többen bajlódtak sérüléssel, a keret változott, tehát sem a létszámot, sem a szakmai elvárásokat tekintve nem lehettünk százszázalékosan felkészültek. Ugyanakkor Euroligát nyert edzőként maximalista vagyok, de nem lehetek dühös a játékosokra, jól dolgoztak ebben az időszakban is.

Az Euroliga most túl erős volt a Sopronnak

A másodállásban szlovén szövetségi kapitányként is dolgozó Gáspár Dávid szerint az Euroligában most kevesebb az igazán nagy sztár az amerikai WNBA-ből, ami egy kicsit árt a színvonalnak, de a sorozat így is igen magas szinten zajlik, és több európai tehetség bontakozhat ki. A bajnokságok versenykiírása már nemigen igazodik a WNBA menetrendjéhez, az amerikaiak pedig magasabb fizetésekkel és a szezon elhúzásával próbálják rávenni a játékosaikat, hogy ne jöjjenek az Euroligába, mert úgy lényegében szusszanásnyi szünet nélkül játszanának éveken keresztül, ami ártalmas az egészségükre, és óhatatlanul a színvonal kárára megy.