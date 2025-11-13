Rendkívüli

A magyar edző győzelemmel mutatkozott be a szlovén válogatott kispadján

Hazai győzelemmel mutatkozott be a szlovén női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányaként Gáspár Dávid. A magyar bajnok Sopron Basket vezetőedzőjének játékosa, Zala Friskovec 22 ponttal járult hozzá a sikerhez.

2025. 11. 13. 10:00
Forrás: FIBA/Basketball
Az októberben kinevezett, 43 éves szakember együttese szerdán Lettországot fogadta Európa-bajnoki selejtezőn, és a B csoport nyitányán 77-66-ra nyert Ljubljanában. A magyar bajnok Sopron Basket vezetőedzője első győzelmét aratta az új szerepkörében.

A magyar bajnok Sopron Basket vezetőedzője Gáspár Dávid remekül mutatkozott be a szlovén válogatott élén.
A magyar bajnok Sopron Basket vezetőedzője, Gáspár Dávid remekül mutatkozott be a szlovén válogatott élén. Fotó: FIBA/Basketball

A magyar bajnok játékosa is remekelt

A hazaiak remekül védekeztek és támadásban is kiemelkedően teljesítettek. A magyar válogatott Juhász Dorka klubtársa, a Galatasaray játékosa, Teja Oblak sokat tett hozzá a győzelemhez, az irányító 20 ponttal, hét lepattanóval és három gólpasszal zárta a mérkőzést. 

A hazaiak és a meccs legjobbja a 22 pontos Zala Friskovec lett, aki Sopronban is Gáspár Dávid irányítása alatt kosarazik.

A magyar válogatott az Eb-kvalifikáció első körében nem szerepel, mivel a márciusi világbajnoki selejtezőn lesz érdekelt. Völgyi Péter együttese Székesfehérváron készül fel a tavaszi találkozókra. 

Az Eb-selejtező nyitókörében 27 csapat küzd hat csoportban a továbbjutásért, s közülük a csoportok első két helyezettjei és a három legjobb harmadik léphet majd tovább.

 

