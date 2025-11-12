női kosárlabdaSzékesfehérvárVölgyi Péterkosárlabda vb-selejtezőMKOSZmagyar női kosárlabda-válogatott

Nehéz, de nem lehetetlen kihívás előtt áll a magyar kosárlabda-válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott megkezdte a felkészülést a tavaszi világbajnoki selejtezőkre. A magyar válogatott márciusban Isztambulban a házigazda Törökország, Ausztrália, Japán, Kanada és Argentína ellen lép majd pályára. Völgyi Péter szövetségi kapitány vezetésével a nemzeti együttes a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) székesfehérvári edzőközpontjában összetartáson vesz részt 24 játékos részvételével, itt tegnap délelőtt egy nyilvános edzés keretében a sajtó képviselőit is vendégül látták.

Perje Sándor
2025. 11. 12. 5:54
Forrás: MKOSZ/Girgász Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Huszonhét év után jövő tavasszal újabb esély nyílik a nemzeti csapat számára, hogy ott legyen a tornán. A magyar válogatott ugyanis tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel bejutott a közvetlen kvalifikációba. A márciusi világbajnoki selejtezőben Völgyi Péter együttese Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen vívja majd meg a csoportmérkőzéseit Isztambulban. Az előttük álló kihívások nehéznek, de nem lehetetlennek tűnnek.

A magyar válogatott Székesfehérváron készült a vb-selejtezők előtti időszakban.
A magyar válogatott Székesfehérváron készült a vb-selejtezők előtti időszakban (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

A magyar válogatott már a tavaszra készül

Kedd délelőtt kettesével-hármasával érkezetek a magyar válogatott játékosai a a székesfehérvári edzőközpontba, többen először egyéni edzéseken vettek részt, mások pedig nyújtással készültek fel a tréningre. A válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter is hamarosan megjelent.

– Nagyon szépen dolgoznak a lányok, napi két edzéssel készülnek az előttük álló megméretésekre. Próbálunk olyan dolgokat feleleveníteni, amikben eredményesek tudtunk lenni. Elsősorban a védekezésünkön akarunk javítani, és fél szemmel már a márciusi, Japán és Kanada elleni mérkőzésekre koncentrálva dolgozunk azokon a játékelemeken, amiket ellenük tavasszal jól tudunk majd hasznosítani – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a válogatott szakvezetője, akinek csapata négy edzőmeccset is játszik majd az orosz és a cseh válogatottal. – A japán válogatotthoz védekezésben idomulnunk kell. Kanada ellen pedig másfajta rotációban és védekezési rendszerben kell majd pályára lépnünk. 

Ez nem kis feladat, és csak akkor fog olajozottan működni, ha minden opciót alaposan begyakorolunk 

– hangsúlyozta Völgyi Péter, aki szerint mind az öt találkozónak óriási tétje lesz.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter szerint fontos az alapos felkészülés a vb-selejtezőkre.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter szerint fontos az alapos felkészülés a vb-selejtezőkre (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

Az ellenfelek sorában Ausztrália, Japán, Argentína és a házigazda Törökország mellett ott találjuk azt a Kanadát is, amelyhez fájó emlék fűzheti a magyar válogatottat. Tavaly februárban a nemzeti csapat tizenkilenc pontos előnyről bukta el a Spanyolország elleni sorsdöntő olimpiai selejtező mérkőzést Sopronban, ennek eredményeként a kanadai válogatott jutott ki a nyári ötkarikás játékokra. Azon az olimpiai selejtezőn kilenc olyan játékost szerepelt, akik most a székesfehérvári összetartás során is a nemzeti együttes tagjai. Kérdés, hogy mennyire maradt meg bennük az elszalasztott esély a vb-selejtezők kihívásai előtt.

– Sok idő telt el azóta, és akkor még nem a mi stábunk dolgozott a csapat körül. Nagy sebeket okozott az a selejtező, de úgy gondolom, hogy egy egyhetes összetartás és három-négy nap a vb-selejtezők előtt nem elég idő arra, hogy mindent megoldjunk. A játékosoknak egyénileg és a klubok segítségével kell feldolgozni ezt. Nyilván szezon közben is próbáljuk nyomon követni őket, hogy minél hamarabb túllendüljenek ezen, de azt hiszem, hogy jó úton járunk, és a selejtezőkön elért pozitív eredmények sokat segíthetnek abban, hogy ez már ne legyen tényező – fejtette ki Völgyi Péter, aki a csoportellenfelekről is megosztotta gondolatait. 

Papírforma szerint az argentinok tűnnek a leggyengébbnek a csoportban, de úgy gondolom, hogy bárkit le tudunk győzni és bárkitől ki is kaphatunk. Nekünk most az a legfontosabb, hogy a rajt jól sikerüljön. Japán után rögtön Kanadával játszunk, és a két meccsből egyet mindenképpen meg kell nyernünk, hogy a folytatásban jó esélyünk legyen kijutni a vb-re. 

Hangsúlyozom, nagy hiba lenne még előre gondolkodni, a japánok elleni mérkőzés az egész torna alaphangulatát, és az esélyeket is feltárja majd – fejtette ki a szövetségi kapitány.

Nem kell a matek

A csarnok távolabbi sarkában a Sopron és a Pécs játékosai melegítettek, előbbi klub egykori játékosa, Varga Alíz is lelkesen készült a tréningre. A soproniak korábbi bedobója immár a dél-dunántúli klub sikereiért küzd, de most a magyar válogatottra koncentrál, s bízik benne, hogy az egyik erőssége lehet Völgyi Péter csapatának.

Varga Alíz (labdával) a klubváltása után új lendülettel veti bele magát a játékba.
Varga Alíz (labdával) a klubváltása után új lendülettel veti bele magát a játékba (Fotó: NKA Universitas Pécs)

– Jól érzem maga Pécsen, s azt gondolom, jól tettem, hogy a tavalyi idény végén váltottam. Az új impulzusok a legjobbkor érkeztek a karrieremben, élvezem a játékot, minden szempontból jó helyen vagyok. Sopronban nem mindig tudtam kihozni magamból a maximumot. A válogatottban még nem voltak beszélgetések arról, hogy mi lesz a szerepköröm, de nyilván vannak elképzeléseim arról, hogy Völgyi Péter mit vár tőlem. Úgy gondolom, hogy jó úton járok, és ha folytatom a munkát, akkor hasznos tagja tudok lenni a csapatnak – árulta el a 24 éves bedobó, aki hat szezon után távozott Sopronból. A magyar bajnokot egyébként Sitku Zsuzsanna és Laczkó Sára képviselte az összetartáson, kisebb meglepetésre a soproniak irányítója, a Juhász Dorka klubcsapata, a török Galatasaray ellen remekül játszó Papp Dia nem került be Völgyi Péter bő keretébe.

– Komoly ellenfeleink vannak a csoportban, egyik ellenfelet sem lehet félvállról venni. 

Nem szabad belemenni a matekozásba, hogy egyes válogatottak ellen jobban fel akarunk készülni, mert az sosem szokott jól elsülni. Mindenki ellen száz százalékosan kell felkészülnünk. Mindenki tudja, hogy képesek vagyunk rá, de a legfontosabb, hogy a játékosok is tudják ezt 

– mondta el Varga Alíz. A pécsiek 18 éves irányítója, Rátkai Eszter először készült a felnőtt válogatott tagjaival, s érthetően izgalommal beszélt az előtte álló időszakról:

Rátkai Eszternek egy álma vált valóra a válogatottsággal.
Rátkai Eszternek egy álma vált valóra a válogatottsággal (Fotó: FIBA/Basketball)

– Mindig is álmom volt, hogy kerettag legyek. Igaz, ez még csak a bő kerettagság, de a későbbiekben szeretnék meghatározó játékos lenni, persze az még később lesz majd. Élvezem minden pillanatát, nagyon aranyosak a lányok, befogadóak velem. Többségüket már ismertem korábbról, mivel anyukám keze alatt is megfordultak fiatalabb korukban – mondta el Rátkai Eszter, akinek édesanyja, az edzőként is dolgozó Eördögh Edit 48-szoros magyar válogatottként és a Sopron csapatának egykori ikonjaként ismerős néven cseng a hazai kosaras körökben.

– A szerepköröket még nem beszéltük át, de egy energiabombának tartom magam, pörgök a pályán és a pályán kívül is. Gyors kosárlabdát szeretek játszani, kreatívan, megtalálni a társakat gólpasszokkal, de a tiszta dobóhelyzeteket is elvállalom – mondta el a nyáron az U19-es kosárlabda-válogatottban is remeklő Rátkai, aki a vb-csoportmeccsek alatt 14.7 pontot, 3.3 lepattanót és 5.3 gólpasszt átlagolt.

Meg kell ragadni az esélyt

A Vasas irányítóját, Angyal Barbarát tavaly augusztusban az utolsó pillanatban hívta be Völgyi Péter a vb-előselejtezőkre, mivel a nemzeti csapatban több sérült is volt irányítóposzton, így szüksége volt az angyalföldiek játékosára. A 24 éves játékos is ott volt Székesfehérváron, s vele szemben is vannak elvárások.

Angyal Barbarától egy buldózer szerepét várja el a szövetségi kapitány.
Angyal Barbarától egy buldózer szerepét várja el a szövetségi kapitány (Fotó: Facebook/Vasas FC)

– Egy dolgot mondott nekem, amit szeretne tőlem látni a pályán. Mégpedig azt, hogy a pályán egyfajta buldózer szerepet töltsek be. Kicsit legyek keményebb és határozottabb, mert mikor ilyen szintű játékosok között vagyok, én is érzem magamon, hogy fontos lenne jobban megtalálni a szerepem a csapatban. Irányítóként persze ez a dolgom, hogy szervezzem a támadásokat – mondta el Angyal Barbara Völgyi Péter hozzá intézett tanácsáról. A Vasas játékosa, aki egyébként 17 évesen mutatkozott be az élvonalban, hozzátette, hogy tovább szeretne fejlődni, s mellette fontos, hogy összeszokott együttessé váljon a magyar válogatott és a felkészülési meccseik jól sikerüljenek.

– Fontos, hogy fejben jól felkészüljünk adott meccsszituációkra. 

Az eredményektől függetlenül az edzőmérkőzéseket arra kell használnunk, hogy egyes részfeladatokat jól oldjunk meg, mert a márciusi vb-selejtezők előtti idő nagyon kevés lesz, hogy hatékonyan felkészüljünk Japán és Kanada ellen

 – emeltek ki Völgyi Péter az oroszok és a csehek elleni találkozókat.

– A ruandai előselejtezős-csoportgyőzelem után nem jól sültek el az Eb-selejtezők. Főleg egy meccset rontottunk el nagyon, a Bulgária ellenit Diósgyőrben, ami megfúrta a kontinenstornára való kijutási esélyeinket. Egy biztos, hogy a magyar válogatottnak nagyon jó esélye van arra, hogy most kijusson a vb-re. 

Ez huszonhét évvel történt meg utoljára, de mi mindent megteszünk, hogy belekapaszkodjunk ebbe a lehetőségbe. Fárasztó időszak előtt állunk, de nem tudjuk, hogy mikor lesz még egy ilyen lehetősége a magyar kosárlabdának, ezt most mindenképpen meg kell ragadni 

– nyilatkozta Völgyi Péter.

A magyar válogatott kerete:

Aho Nina (Diósgyőr), Angyal Barbara (Vasas Akadémia), Boros Júlia (Dinamo Sassari, Olaszország), Dombai Réka (Szekszárd), Dubei Debóra (Győr), Dúl Panka (Pécs), Gereben Lívia (ACS Sepsi-SIC, román), Josepovits Kinga (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray, török), Kányási Veronika (Diósgyőr), Laczkó Sára (Sopron), Lelik Réka (Diósgyőr), Mérész Beatrix (ACS Sepsi-SIC), Miklós Melinda (Diósgyőr), Rátkai Eszter (Pécs), Sitku Zsuzsanna (Sopron), Studer Ágnes (Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács Boglárka (Diósgyőr), Takács-Kiss Virág (Athinaikosz Qualco, görög), Toman Petra (Diósgyőr), Tóth Franka (TFSE), Török Ágnes (Pécs), Varga Alíz (Pécs)

Völgyi Péter a magyar női válogatott felkészüléséről és a vb-selejtezős ellenfelekről:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.