Nehéz, de nem lehetetlen kihívás előtt áll a magyar kosárlabda-válogatott

A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Huszonhét év után jövő tavasszal újabb esély nyílik a nemzeti csapat számára, hogy ott legyen a tornán. A magyar válogatott ugyanis tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel bejutott a közvetlen kvalifikációba. A márciusi világbajnoki selejtezőben Völgyi Péter együttese Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen vívja majd meg a csoportmérkőzéseit Isztambulban. Az előttük álló kihívások nehéznek, de nem lehetetlennek tűnnek.

A magyar válogatott Székesfehérváron készült a vb-selejtezők előtti időszakban (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

A magyar válogatott már a tavaszra készül

Kedd délelőtt kettesével-hármasával érkezetek a magyar válogatott játékosai a a székesfehérvári edzőközpontba, többen először egyéni edzéseken vettek részt, mások pedig nyújtással készültek fel a tréningre. A válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter is hamarosan megjelent.

– Nagyon szépen dolgoznak a lányok, napi két edzéssel készülnek az előttük álló megméretésekre. Próbálunk olyan dolgokat feleleveníteni, amikben eredményesek tudtunk lenni. Elsősorban a védekezésünkön akarunk javítani, és fél szemmel már a márciusi, Japán és Kanada elleni mérkőzésekre koncentrálva dolgozunk azokon a játékelemeken, amiket ellenük tavasszal jól tudunk majd hasznosítani – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a válogatott szakvezetője, akinek csapata négy edzőmeccset is játszik majd az orosz és a cseh válogatottal. – A japán válogatotthoz védekezésben idomulnunk kell. Kanada ellen pedig másfajta rotációban és védekezési rendszerben kell majd pályára lépnünk.

Ez nem kis feladat, és csak akkor fog olajozottan működni, ha minden opciót alaposan begyakorolunk

– hangsúlyozta Völgyi Péter, aki szerint mind az öt találkozónak óriási tétje lesz.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter szerint fontos az alapos felkészülés a vb-selejtezőkre (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

Az ellenfelek sorában Ausztrália, Japán, Argentína és a házigazda Törökország mellett ott találjuk azt a Kanadát is, amelyhez fájó emlék fűzheti a magyar válogatottat. Tavaly februárban a nemzeti csapat tizenkilenc pontos előnyről bukta el a Spanyolország elleni sorsdöntő olimpiai selejtező mérkőzést Sopronban, ennek eredményeként a kanadai válogatott jutott ki a nyári ötkarikás játékokra. Azon az olimpiai selejtezőn kilenc olyan játékost szerepelt, akik most a székesfehérvári összetartás során is a nemzeti együttes tagjai. Kérdés, hogy mennyire maradt meg bennük az elszalasztott esély a vb-selejtezők kihívásai előtt.