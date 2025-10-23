GalatasarayPapp Klaudiajuhász dorkanői kosárlabda euroligaSopronSopron Basket

Juhász Dorka tudja, hova húzza a szíve, és még nem mondott le az álmáról

A Sopron Basket hazai pályán 19 ponttal kikapott a Galatasaraytól szerdán a női kosárlabda Euroliga harmadik fordulójában. A török csapat magyar légiósa, Juhász Dorka megkapta a meccs legjobbjának járó díjat, a válogatott játékos huszonegy ponttal zárt. A találkozó után elárulta, hogy nagyon örült, hogy hazai környezetben léphetett pályára, és hogy a mérkőzés után autogramokat osztogathatott a kosaras palántáknak. A pécsi születésű játékos a jövőbeli terveibe is bepillantást engedett lapunknak. A soproniak egyik legjobbja, Papp Klaudia pedig az Euroligában egyelőre három vereséggel álló magyar bajnok előtt álló időszakról beszélt.

Perje Sándor
2025. 10. 23. 5:15
Juhász Dorka az általa legyőzött soproniak szurkolóinak boldogan osztogatott aláírásokat (Fotó: FIBA/Basketball)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az áprilisban 17. magyar bajnoki címüket begyűjtő soproniak – akik 2022-ben megnyerték a kontinentális elitsorozatot – két hete hazai vereséggel tértek vissza a női kosárlabda Euroliga sorozatba, majd idegenben alulmaradtak az olasz Schio vendégeként is. A magyar bajnok szerdán a török sztárcsapatot fogadta a Novomatic Arénában, és két negyedig szorossá tudták tenni a magyar válogatott Juhász Dorka által fémjelzett vendégek ellen. Az NB I-ben öt forduló után százszázalékos soproniak ugyan a rossz kezdés (4-18) után egy bravúros sorozattal a második negyed elejére fordítottak (22-18), de a nagyszünetben így is négypontos hátrányban voltak. A második félidőben aztán a törökök felőrölték a Sopron Basket ellenállását és simán, 83-64-re győztek, köszönhetően Juhász remeklésének.

A Galatasaray kosárlabdacsapatának legjobbja Juhász Dorka volt, akinek nagyon szép emlékei lesznek a Sopron elleni Euroliga-győzelemről
A Galatasaray kosárlabdacsapatának legjobbja Juhász Dorka volt, akinek nagyon szép emlékei lesznek a Sopron elleni Euroliga-győzelemről (Fotó: FIBA/Basketball)

Juhász Dorka örült, hogy magyar hangokat hallott

A magyar válogatott Juhász Dorka a mezőny legjobbjaként 21 ponttal és 10 lepattanóval segítette harmadik Euroliga-győzelméhez a Galatasarayt. A mérkőzés után Juhász a lapunknak beszélt a soproni szurkolók hecceléséről, az utánpótlás és a példaképek fontosságáról, valamint néhány gondolatot elejtett a tengerentúli karrierjének a folytatásáról is.

Papp Klaudia volt a Sopron vezére a Galatasaray ellen

A soproniak legjobbja a lábsérüléséből lábadozó Papp Klaudia volt. A magyar 3x3-as női kosárlabda-válogatott ikonja a tizenkét pontja mellé hat lepattanót és öt gólpasszt szerzett, s nagy szerepe volt abban, hogy a második negyed végére a magyar bajnok lőtávolon belül tudott maradni. A közelmúltban születésnapját ünneplő irányító olykor Juhász Dorkával is megküzdött a palánkok alatt, de szerinte a vereség ellenére akadtak olyan momentumok a mérkőzésen, amire a későbbiekben építhet még a Sopron.

Papp Klaudia a soproni fiatalokról és a magyar bajnok előtt álló új kihívásokról:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét

Csépányi Balázs avatarja

A Magyar Péter-imádót padlóra küldte már a budapesti békecsúcs puszta híre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu