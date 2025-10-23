Juhász Dorka tudja, hova húzza a szíve, és még nem mondott le az álmáról

Az áprilisban 17. magyar bajnoki címüket begyűjtő soproniak – akik 2022-ben megnyerték a kontinentális elitsorozatot – két hete hazai vereséggel tértek vissza a női kosárlabda Euroliga sorozatba, majd idegenben alulmaradtak az olasz Schio vendégeként is. A magyar bajnok szerdán a török sztárcsapatot fogadta a Novomatic Arénában, és két negyedig szorossá tudták tenni a magyar válogatott Juhász Dorka által fémjelzett vendégek ellen. Az NB I-ben öt forduló után százszázalékos soproniak ugyan a rossz kezdés (4-18) után egy bravúros sorozattal a második negyed elejére fordítottak (22-18), de a nagyszünetben így is négypontos hátrányban voltak. A második félidőben aztán a törökök felőrölték a Sopron Basket ellenállását és simán, 83-64-re győztek, köszönhetően Juhász remeklésének.

A Galatasaray kosárlabdacsapatának legjobbja Juhász Dorka volt, akinek nagyon szép emlékei lesznek a Sopron elleni Euroliga-győzelemről (Fotó: FIBA/Basketball)

Juhász Dorka örült, hogy magyar hangokat hallott

A magyar válogatott Juhász Dorka a mezőny legjobbjaként 21 ponttal és 10 lepattanóval segítette harmadik Euroliga-győzelméhez a Galatasarayt. A mérkőzés után Juhász a lapunknak beszélt a soproni szurkolók hecceléséről, az utánpótlás és a példaképek fontosságáról, valamint néhány gondolatot elejtett a tengerentúli karrierjének a folytatásáról is.

Papp Klaudia volt a Sopron vezére a Galatasaray ellen

A soproniak legjobbja a lábsérüléséből lábadozó Papp Klaudia volt. A magyar 3x3-as női kosárlabda-válogatott ikonja a tizenkét pontja mellé hat lepattanót és öt gólpasszt szerzett, s nagy szerepe volt abban, hogy a második negyed végére a magyar bajnok lőtávolon belül tudott maradni. A közelmúltban születésnapját ünneplő irányító olykor Juhász Dorkával is megküzdött a palánkok alatt, de szerinte a vereség ellenére akadtak olyan momentumok a mérkőzésen, amire a későbbiekben építhet még a Sopron.