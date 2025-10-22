Juhász Dorka Sopronban mutatta meg, hogy miért az Euroliga egyik legjobb játékosa

A Sopron Basket és a DVTK HunTherm is nyeretlenül sereghajtó csoportjában két forduló után a női kosárlabda Euroliga csoportkörében. A 2022-ben Euroliga-győztes soproniak a múlt héten 82-54-re kikaptak odahaza a Francia Kupa-címvédő Carolo Baskettől, a folytatásban ugyancsak simán, 82-65-re alulmaradtak az olasz Schio vendégeként. Ezzel a magyar bajnok a B csoport utolsó helyén állt, a favorit török Galatasaray – Juhász Dorka csapata – két győzelemmel vezetett. Gáspár Dávid vezetőedző együttesének a folytatásban sem volt garantált a pontszerzés, mivel a magyar bajnok hazai pályán a Galatasaray együttesével csapott össze. A vendégek bombaerős kerettel rendelkeznek, melyet már a selejtezős párharc során is megmutatták a nemzetközi mezőnynek. Bár az alapszakasz első fordulójában azért már megizzasztotta őket a szintén mély és erős kerettel felálló Schio, de 73-70 arányban behúzták a rangadót a FIBA által felállított erősorrendben a 3. helyre rangsorolt Juhász Dorkáék. A magyar válogatott kiváló centere a nyári pihenőt követően tette át székhelyét Isztambulba, ahol olyan nagyágyúk a társai, mint Teja Oblak, Awak Kuier, Kamiah Smalls és Elizabeth Williams.

A Sopron–Galatasaray mérkőzésen is kiderült, hogy az Euroliga egyik legjobb kosárlabdacsapatában játszik a magyar válogatott Juhász Dorka (Fotó: FIBA/Basketball)

Meglepte a Sopron az Euroliga egyik esélyesét, a Galatasarayt

Már a feldobás előtt izzott a levegő a Novomatic Arénában, a törökök már egy órával a mérkőzés előtt intenzíven melegítettek, majd egy rövid tíz perces kitérő után még tüzesebben tértek vissza az öltözőből. A folyosón főleg Elif Bayram és Goksen Fitik volt a főkolompos, a vendég játékosok farkasüvöltésekkel hergelték fel egymást a találkozó előtt.

Kisebb meglepetésre a hazai csapat kezdőjében kapott helyett Sinka-Pálinkás Szofi is, aki az utóbbi hetekben kiváló dobóteljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet. Nem kezdett megilletődötten a magyar bajnok, Zala Friskovec ziccere után Juhász Dorka hagyott ki egy tiszta hárompontost a mérkőzés első két percében. Néhány támadással később már vezettek is a vendégek: Awak Kuier hárompontosa után a szlovén Teja Oblak találta meg a palánk alatt Juhász Dorkát (2-5).

A hazai szurkolók nem is tudták eldönteni a mérkőzés elején, hogyan viszonyuljanak a magyar válogatott magas emberéhez.

Juhász Dorka büntetődobásainál is csak olyan bekiabálásokat lehetett hallani a nézőtérről, hogy "hagyd ki" vagy "van szíved?", de ennél keményebb mondatok nem hangzottak el a soproni drukkerek szájából a Galatasaray magyar légiósa felé.