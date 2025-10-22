kosárlabdaPapp Klaudiajuhász dorkaGalatasaray kosárlabdaBöröndy VivienSopron BasketGáspár DávidJelena Brooks

Juhász Dorka Sopronban mutatta meg, hogy miért az Euroliga egyik legjobb játékosa

Csütörtök este újabb nehéz feladat várt a Sopron Basket csapatára. A magyar bajnok az addig százszázalékos Galatasaray együttesét fogadta a női kosárlabda Euroliga csoportmérkőzésén, a törököknél pályára lépett a magyar válogatott Juhász Dorka is. A vendégek extrán motiváltan léptek pályára, de az első két negyedben a csapatvédekezésének és a ponterős cserepadjának köszönhetően mindössze négy pontos hátrányban volt a Sopron. A harmadik negyedben a Juhász Dorka vezette törökök végül elhúztak, és megnyerték 83-64-ra a két negyedig szoros csatát hozó találkozót. A magyar légiós 21 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa volt, és a találkozó végén a Sopron ügyvezetőjétől a meccs legjobbjának járó díjat is átvehette.

Perje Sándor
2025. 10. 22. 19:50
Juhász Dorka remekelt Sopronban (Fotó: FIBA/Basketball)
A Sopron Basket és a DVTK HunTherm is nyeretlenül sereghajtó csoportjában két forduló után a női kosárlabda Euroliga csoportkörében. A 2022-ben Euroliga-győztes soproniak a múlt héten 82-54-re kikaptak odahaza a Francia Kupa-címvédő Carolo Baskettől, a folytatásban ugyancsak simán, 82-65-re alulmaradtak az olasz Schio vendégeként. Ezzel a magyar bajnok a B csoport utolsó helyén állt, a favorit török Galatasaray – Juhász Dorka csapata – két győzelemmel vezetett. Gáspár Dávid vezetőedző együttesének a folytatásban sem volt garantált a pontszerzés, mivel a magyar bajnok hazai pályán a Galatasaray együttesével csapott össze. A vendégek bombaerős kerettel rendelkeznek, melyet már a selejtezős párharc során is megmutatták a nemzetközi mezőnynek. Bár az alapszakasz első fordulójában azért már megizzasztotta őket a szintén mély és erős kerettel felálló Schio, de 73-70 arányban behúzták a rangadót a FIBA által felállított erősorrendben a 3. helyre rangsorolt Juhász Dorkáék. A magyar válogatott kiváló centere a nyári pihenőt követően tette át székhelyét Isztambulba, ahol olyan nagyágyúk a társai, mint Teja Oblak, Awak Kuier, Kamiah Smalls és Elizabeth Williams. 

A Sopron–Galatasaray mérkőzésen is kiderült, hogy az Euroliga egyik legjobb kosárlabdacsapatában játszik a magyar válogatott Juhász Dorka
A Sopron–Galatasaray mérkőzésen is kiderült, hogy az Euroliga egyik legjobb kosárlabdacsapatában játszik a magyar válogatott Juhász Dorka (Fotó: FIBA/Basketball)

Meglepte a Sopron az Euroliga egyik esélyesét, a Galatasarayt

Már a feldobás előtt izzott a levegő a Novomatic Arénában, a törökök már egy órával a mérkőzés előtt intenzíven melegítettek, majd egy rövid tíz perces kitérő után még tüzesebben tértek vissza az öltözőből. A folyosón főleg Elif Bayram és Goksen Fitik volt a főkolompos, a vendég játékosok farkasüvöltésekkel hergelték fel egymást a találkozó előtt.

Kisebb meglepetésre a hazai csapat kezdőjében kapott helyett Sinka-Pálinkás Szofi is, aki az utóbbi hetekben kiváló dobóteljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet. Nem kezdett megilletődötten a magyar bajnok, Zala Friskovec ziccere után Juhász Dorka hagyott ki egy tiszta hárompontost a mérkőzés első két percében. Néhány támadással később már vezettek is a vendégek: Awak Kuier hárompontosa után a szlovén Teja Oblak találta meg a palánk alatt Juhász Dorkát (2-5). 

A hazai szurkolók nem is tudták eldönteni a mérkőzés elején, hogyan viszonyuljanak a magyar válogatott magas emberéhez. 

Juhász Dorka büntetődobásainál is csak olyan bekiabálásokat lehetett hallani a nézőtérről, hogy "hagyd ki" vagy "van szíved?", de ennél keményebb mondatok nem hangzottak el a soproni drukkerek szájából a Galatasaray magyar légiósa felé.

Sajnos a két magassal (Juhász, Kuier) felálló törökök nemcsak a lepattanókban voltak erősebbek az első öt perc után. Az is látszott, hogy a Galatasaray teljesen más fordulatszámon pörög támadásban és védekezésben. Kamiah Smalls nagyon csúnyán verte meg Böröndy-t, majd dobott be egy hárompontost, de valahogy mégis tízen belül maradt a Sopron az első negyed végére. 

Ez nagyban köszönhető a csereként beállt Papp Diának, aki két pontos közép távoli dobása mellé egy hárompontost is értékesített.

 A negyedet Jelena Brooks dudaszóra visszatett közeli kosara zárta (13-18).

Az Euroliga egyik nagy esélyes a török Galatasaray elleni meccsen a soproniak irányítója Papp Dia remekelt az első két negyedben.
Az Euroliga egyik nagy esélyese, a török Galatasaray elleni meccsen a soproniak irányítója, Papp Dia remekelt az első két negyedben (Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket)

A második negyed elején hangra kapott a soproni közönség is, mivel Jelena Brooks triplájával még közelebb lopódzott a Sopron. Sőt, Papp Dia betörése után Sitku Zsuzsa hárompontosával és Böröndy büntetőivel már vezettek a hazaiak. (22-18). A török időkérés a negyed felénél érkezett, s minden bizonnyal szükségszerű volt, hiszen a vendégek bő öt perc alatt mindössze három pontra voltak képesek. A szünet után Oblak negyedik kísérlete már sikeres volt a hárompontos vonalról majd egy sokadik elzárás-leválás után a szlovén irányító Juhász Dorkát játszotta meg, aki ekkor már a nyolcadik pontját szerezte a meccsen (29-28). Az utolsó két percre Juhász közeli kosarával és Sehernaz Cidal büntetőivel előnyhöz jutott a török sztárcsapata, de húszpercnyi játék után a négypontos hátrányt minden bizonnyal aláírták volna a hazai szurkolók a meccs előtt (31-35).

Nagyot küzdött a Sopron, Juhász Dorka dobta a legtöbbet

Az első két negyed után némi büszkeséggel tölthette el a magyar kosárlabdáért szurkolókat, hogy 

Juhász Dorka tíz pontjával és hét lepattanójával a legeredményesebb játékos volt a Galatasaray együttesében. 

A törökök (20) közel háromszor annyi pontot dobtak a büntetőterületen belül mint a magyar bajnok (6), de Gáspár Dávid csapatának kispadja viszont közel húsz pontot szorgoskodott össze húsz perc alatt. A soproniakat a kilenc pontos Jelena Brooks és hét pontos és három gólpasszal álló Papp Dia húzta. Sajnos a harmadik negyed elején gyorsan tíz pontos hátrányba került a Sopron, időt is kért Gáspár Dávid, hogy rendezze a sorokat. 

Gáspár Dávid többször időt kért az Euroliga egyik legjobb csapata a Galatasaray ellen.
Gáspár Dávid többször időt kért az Euroliga egyik legjobb csapata a Galatasaray ellen (Fotó: FIBA/Basketball)

Ekkor azonban Juhász Dorka pillanatai következtek, a válogatott játékos hat pontja mellett az első gólpasszát is kiosztotta a meccsen, így a törökök bő tíz pontos előnnyel fordultak a harmadik negyed utolsó öt percére (35-48). A törökök magyar légiós ekkor már tizenkilenc pontnál járt és sajnos Juhász csapattársai is elkapták a fonalat: Elizabeth Williams duplája és Kamiah Smalls triplája után a meccs előtti farkasüvöltésben jeleskedő Goksen Fitik dobott két sikeres büntetőt (43-58). A negyed végén Papp Dia adott egy csodálatos passzt az alapvonalon belépő Böröndynek, csak kár hogy a másik oldalon Derin Erdogan is könnyű ziccert dobott a dudaszó pillanatában.

Az utolsó negyed már húsz pontos török vezetésről indult, ekkor már érződött a fáradtság a soproni játékosokon. 

Papp gólpassza után Laczkó Sára dobhatott egy könnyű ziccert, az utolsó hat percben pedig egy újabb rohamot indított a Sopron. Papp Dia triplája után Sinka-Pálinkás Szofi is betalált a lelkes soproni közönség legnagyobb örömére. A végén 83-64-re kapott ki a Sopron, a magyar csapat így három vereséggel áll az Euroliga csoportkörében. A meccs legeredményesebbje Juhász Dorka volt 21 ponttal, aki a meccs végén a találkozó legjobbjának járó díjat is átvehette Fegyverneky Zsófiától, a Sopron ügyvezetőjétől.

Női kosárlabda Euroliga, 3. forduló, B csoport

  • Sopron Basket–Galatasaray (török) 64-83 (13-18, 18-17, 18-30, 15-17)

A Sopron előző Euroliga-mérkőzése az olasz Beretta Famila Schio ellen:




 

