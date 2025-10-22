kosárlabdaSopron BasketSzlovéniaGáspár Dávid

Magyar sikeredző lett Szlovénia szövetségi kapitánya, de mi lesz a bajnokkal?

Gáspár Dávid, a magyar bajnok Sopron Basket vezetőedzője lett a szlovén női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya. A hírről a soproni klub honlapja számolt be, hangsúlyozva, hogy a a tréner marad a magyar csapat alkalmazásában. A 43 éves szakember 2019 óta irányítja a soproniakat, és májusban kétéves szerződéshosszabbítást írt alá. Gáspár Dávid vezetésével a zöld-sárgák négy-négy bajnoki címet és Magyar Kupát nyertek, 2022-ben pedig Euroliga-győztesek lettek.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 22. 10:39
Gáspár Dávid Sopron, 2025. április 27. Stephanie Ried (b), Varga Alíz (j2) és Pinelopi Pavlopulu (j) a Sopron Basket játékosai, valamint Gáspár Dávid vezetőedző (b2) ünnepelnek, miután csapatuk 54-48-ra nyert a DVTK HUN-Therm ellen a női kosárlabda NB I
Gáspár Dávid (balról a második) munkáját külföldön is elismerik Fotó: Tóth Zsombor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Gáspár Dávid nem hagyja el a soproni női kosárlabdacsapatot, vezetőedzői munkája megtartása mellett vállalta el a szlovén válogatott irányítását. A korábbi válogatott játékos néhány év alatt elképesztő magasságokba jutott, hűséges a civitas fidelissimához, azaz a hűség városához.

Gáspár Dávid
Gáspár Dávid (jobbra) mindenkit megnyugtat, nem hagyja el Sopront Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

Gáspár Dávid új terepen, Szlovéniában lesz kapitány

– Gáspár Dávid vezetőedzőnk hosszú ideje kiváló munkát végez klubunknál, melyet nemzetközi szinten is magasra tartanak – méltatja a fiatal trénert a honlapján a Sopron Basket, amely nem búcsúzik. A vezetőedző, aki a nyáron kétéves szerződéshosszabbítást írt alá, soproni munkája mellett, a nemzetközi szünetekben irányítja majd Szlovénia válogatottját.

– Nagyon jó tervezést igényel, miként osztom meg a figyelmemet, melyik periódusban mire helyezek fókuszt. Nyilván ebben nincs tapasztalatom, nem szeretnék hangzatos kijelentéseket tenni. A klub pozitívan állt hozzá, a legfontosabb kitétele: az itt végzett munka nem sérülhet! Azt gondolom, ez evidens elvárás

 – világított rá a háttérre Gáspár Dávid az M1-nek nyilatkozva. 

A sikeredző egyébként akkor sem hagyta el a süllyedő hajót, amikor a hazai szinten egyeduralkodó, az Euroligában komoly tényezőnek számító soproni klub bajba került, anyagi nehézségek miatt nem indult el az európai elitsorozatban. Gáspár új csapatot épített, s valami hasonlót várnak tőle Szlovéniában.

– Örültem és megtisztelő, hogy rám gondoltak. Egy hete érkezett a megkeresés, nyilván át kellett gondolnom és meg kellett beszélnem a hozzám közel álló emberekkel. Az első reakcióm az volt, hogy szeretném csinálni és kipróbálni magam egy másik közegben. 

A szlovén kosárlabdázás európai szinten elismert. Jó perspektívát látok ebben. Komplex, kihívásokkal teli feladat

– fogalmazott Gáspár Dávid, célként a 2027-es Eb-re való kijutást és a fiatal játékosok fejlesztését jelölte meg. 

Az idei női kosárlabda Európa-bajnokságon a 9. helyen végzett Szlovénia, a 2023-ban negyedik Magyarország nem jutott ki a 16 csapatos tornára. 

Soproni tennivalók

A 2022-ben Euroliga-győztes soproniak október elején 82-54-re kikaptak odahaza a Francia Kupa-címvédő Carolo Baskettől, legutóbb pedig ugyancsak simán, 82-65-re alulmaradtak az olasz Schio vendégeként. Ezzel a magyar bajnok a B csoport utolsó helyén áll, szerda este a török Galatasarayt fogadja. Az MTI emlékeztet: az áprilisban a 17. magyar bajnoki címüket begyűjtő soproniak – akik 2022-ben megnyerték a kontinentális elitsorozatot – 2023 március 17., a török Fenerbahce elveszített negyeddöntőben után tértek vissza ismét az Euroligába. 

A bő két és fél éves szünet oka az volt, hogy a 2023/24-es idényben a zöld-sárgák anyagi okokból nem indultak el egyetlen európai sorozatban sem, majd a következő szezont a második vonalnak számító Európa Kupában töltötték, melynek elődöntőjében a későbbi győztes francia Villeneuve d’Ascq állította meg őket.

A legmagasabb nemzetközi szintéren még nem ütőképes a jelenlegi Sopron Basket, ám Gáspár Dávid tovább dolgozik azért, hogy eredményesség terén is visszatérjen a legjobbak közé a csapata. Közben pedig Szlovéniában is számítanak a tudására…

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

