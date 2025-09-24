Nagy magyar siker, két csapatunk is ott lesz a női kosárlabda Euroliga főtábláján

A bajnoki ezüstérmes miskolciak csütörtökön nagy csatában 70-67-re kikaptak Lublinban, ahol a nyáron érkezett, Eb-ezüstérmes spanyol Paula Ginzo 15 ponttal a magyarok legjobbja lett. A DVTK Arénában, az idegenbeli meccsen is hazai hangulatot teremtő szurkolók segítségével megoldható feladatnak tűnt a hátrány ledolgozása, valamint a sorozatban negyedik Euroliga-főtábla kiharcolása.

A vendégek kezdtek jobban, s a fordulat 13-14-nél következett be, amikor a szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter vezetőedző együttese főként a válogatott Lelik Réka révén átvette az irányítást, és a 12. percben már 35-24-re elhúzott. Az előny már 18 pont is volt, a nagyszünetben 53-37 volt az állás, Lelik ekkor 17 pontnál tartott.

Térfélcsere után a remek szurkolótáboruk által hajtott házigazdák folyamatosan tíz pont felett tartották a különbséget, a lengyeleknek csak felvillanásaik voltak.

A 61-48-ról induló zárószakaszban az ellenfél már nem tudott újítani, így a magabiztos győzelem révén a miskolciak ismét ott lesznek a kontinens legjobb csapatai között a 2025/26-os szezonban.

A meccs legjobbja Lelik lett 18 ponttal.

A mérkőzést és a párharcot megnyerő Diósgyőr az Euroliga főtábláján a C csoportba kerül a török Fenerbahce, a spanyol Valencia és a görög Olimpiakosz mellé. A bajnok Sopron Basket alanyi jogon tagja az El elitmezőnyének.