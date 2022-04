A sikeres családpolitika a legfontosabb közös nemzeti ügyünk

Fűrész Tünde arról is beszélt, hogy a hazánk által képviselt pronatalista – vagyis a gyermekek megszületését, a gyermekvállalást ösztönző – családpolitika eredményei mára már egyértelműen láthatók.

– Jelenleg ötből már négy tervezett gyermek születik meg, megduplázódott a házasságkötések száma, közel felére csökkent az abortuszoké, és a válások száma is hat évtizede nem látott mélypontra süllyedt. 2015 óta már több gyermek születik házasságban, mint azon kívül, és jelentősen csökkent a gyermekkel rendelkező párok közötti válások száma is – ismertette az adatokat a KINCS elnöke, aki közölte azt is: minden családtípusban legalább duplájára nőtt az egy főre eső jövedelem, legnagyobb mértékben, két és félszeresére a nagycsaládosoknál.

Fűrész Tünde szavai szerint ma már a gyermekvállalás és nevelés nem jelent szegénységi kockázatot, sőt sok tekintetben anyagi előny, hiszen többek között a családi adózással, az otthonteremtéssel, a fizetés száz százalékára emelt csecsemőgondozási díjjal, a négygyermekes édesanyák adómentességével, a babaváró támogatással vagy a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményével jobban járnak azok, akiknek van gyermekük, mint azok, akiknek nincs.

Ez így természetes, a gyermek befektetés a jövőbe, aki pedig vállalja a gyermekneveléssel járó pluszterheket, az a jövőt építi, amit el kell ismerni

– tette hozzá.

A baloldal a káosz pártján

Azzal kapcsolatban, hogy a magyar családok szempontjából mi a tétje az április 3-i választásnak, Fűrész Tünde rámutatott: a baloldal mindig is magányügynek tekintette a gyermekvállalást és -nevelést, miközben a polgári kormány szerint a családok jelentik Magyarország legfontosabb erőforrásait. Félő, hogy egy esetleges baloldali kormányzás esetén a családok kapcsán újra a problémaközpontú megközelítés érvényesülne.

– Az április 3-i országgyűlési választások tétje óriási, mondhatnánk sorsdöntő. Arról fogunk dönteni, hogy megmarad-e a stabilitás, tovább bővülnek-e a családbarát intézkedések, a családtámogatások, amelyek kézzelfogható eredményeket hoztak, vagy visszatér a baloldal családokat ellehetetlenítő politikája, a családok számára mélypontot jelentő Gyurcsány–Bajnai-korszak.

A korszak, amikor megszüntették a családi adórendszert, az otthonteremtési kedvezményeket és elvették a 13. havi nyugdíjat. Az az időszak, amikor nem a stabilitás, a biztonság, hanem csak káosz és megszorítások voltak, aminek az árát a magyar családokkal fizettették meg. Az ellenzék legújabb nyilatkozatai arra utalnak, hogy most is hasonlóra készülnek – hívta fel a figyelmet Fűrész Tünde.

A magyar családpolitikát ma már nemzetközi téren is elismerik. Fűrész Tünde szerint ezt jelzi az egyre nagyobb nemzetközi érdeklődés is, hiszen a termékenységi ráta Európában nálunk nőtt a legnagyobb mértékben, a házasságkötések számának növekedésével rekordernek számítunk Európában és nálunk még a pandémia alatt is nőtt a születések száma, miközben más országokban csökkent.

2010-et követően a magyar kormány ösztönző családtámogatási rendszert alakított ki, amely stabilitást, biztonságot hozott a családok életébe.

Fűrész Tünde úgy fogalmazott, a gazdasági növekedésnek köszönhetően folyamatosan bővülő családpolitika segített a demográfiai mutatók javulásában és elértük, hogy 200 ezerrel több gyermek született meg ahhoz képest, mintha a baloldal maradt volna kormányon. – Ez egy hatalmas eredmény, amelyért akkor lehetünk majd igazán hálásak, amikor ez a korosztály munkába áll – mutatott rá a KINCS elnöke, megjegyezve azt, hogy Európa nyugati felén ezzel szemben inkább a bevándorlás ösztönzésében látják a népesedési problémák megoldását, miközben a migráció ellenére is csökken a gyermekvállalási kedv ezekben az országokban, ráadásul úgy, hogy egyre nagyobb a külföldi anyától megszülető gyermekek aránya.

Széles körű támogatottság

Április 3-án népszavazás keretében a gyermekeink neveléséről, jövőjéről is véleményt nyilváníthatunk. Ennek fontosságát illetően Fűrész Tünde elmondta, a gyermekvédelmi népszavazás négy kérdésére adott negatív válaszokkal megelőzhetünk olyan folyamatokat, amelyeket sem gyermekeinknek, sem magunknak, mint szülőknek nem kívánhatunk. – Nem mondacsinált veszély fenyegeti gyermekeinket, hiszen már hosszú évek óta látható jelei vannak annak, ahogy kitágult világunkban számos platform, szerveződés hatást gyakorol a gyermekek életére, magatartására, lelkivilágára, akarva vagy akaratlanul is beleszólva ezzel a nevelésükbe, legtöbbször a szülői akarattól függetlenül – világított rá Fűrész Tünde. Mint mondta, a tömegkommunikációval a nagyvilág beköltözött az otthonainkba és sajnos számos esetben olyan tartalmakkal, törekvésekkel találkozunk, amelyek lejáratják a valódi kapcsolatok, a közösségek, a család értékeit. A családi kapcsolatok és értékek bomlasztása pedig pénzben, hatalomban, haszonban kifejezhető stratégia, így óriási erők állnak a szolgálatában.

Ezzel a manipulációval kell megküzdenünk gyermekeink érdekében. A tét tehát nem kisebb, mint családi értékeink védelme, gyermekeink testi-lelki egészségének és szülői szuverenitásunknak a megőrzése – foglalta össze a KINCS elnöke.

Fűrész Tünde végezetül arról is beszélt, hogy a sikeres családpolitika a legfontosabb közös nemzeti ügyünk, amely meghatározza Magyarország és a magyar nemzet jövőjét. – Kutatások bizonyítják, hogy az elmúlt tizenkét év családpolitikája széles körű társadalmi támogatottságot élvez, hosszú távú céljaink éppen ezért a családpolitika folytonosságának megőrzéséhez és a családtámogatási eszközök ésszerű, hatékony alkalmazásához és bővítéséhez kapcsolódnak – fogalmazott a KINCS elnöke az Intézet jövőbeli terveit illetően. Hozzátette, továbbra is vizsgálják, hogy az aktuális folyamatok hogyan hatnak a családokra, melyek a legfontosabb beavatkozási pontok, és milyen megoldások segíthetik elő azt, hogy a magyar családok továbbra is stabilitásban és biztonságban érezzék magukat. – Mi a KINCS-ben ezzel szolgáljuk a családokat – zárta Fűrész Tünde.

Borítókép: Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke (Fotó: Teknős Miklós)