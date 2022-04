Az összefogásban és a közös munkában hisz Aradszki András

– Az április 3-i országgyűlési választás nem sok jót ígért a Fidesz–KDNP szempontjából az érdi választókerületben, ahol az előzetes becslések szerint az ön baloldali ellenfele, Bősz Anett nyerésre állt. Aztán jött a voksolás, és Gyurcsányék jelöltje mégis alulmaradt.

– A Taktikaiszavazás.hu oldal négy évvel ezelőtt is azt jósolta, hogy ki fogok kapni, ehhez képest ötezer voks különbséggel vertem meg a mostani legfőbb baloldali riválisom, Bősz Anett férjét, Csőzik Lászlót, aki 2019 ősze óta Érd polgármestere. A megalapozott közvélemény-kutatás most is április 3-án következett be, amikor meggyőző többségben kaptam újra bizalmat a választóktól.

– Mi kellett a csodához?

– A legkönnyebb mindig a győzelmet magyarázni, amihez most sok minden kellett. Hozzájárult az eredményhez, hogy az érdi választókerület 2010 óta rengeteget fejlődött, a körzet valamennyi települése lépett valamennyit előre. Sok infrastrukturális beruházás valósult meg, és fejlesztettük az intézményhálózatot is. Úgy gondolom, ebben a körzetben mindent megtettünk, amit a gyermekekért és az egészségért meg lehetett tenni.

Körülbelül háromszázmilliárd forint érkezett a választókerületbe képviselőségem elmúlt tizenkét évében, és ezek a fejlesztések jó alapot szolgáltattak a választási kampányhoz.

A győzelemhez kellett az ismertségem is, hiszen én nem házasodni jöttem ide, hanem nagyon régóta veszek részt aktívan az érdi közéletben, az egyházi és civil közösségek életébe is bekapcsolódva. Vagyis rendszeresen találkozom és beszélek a választókerületben élőkkel.

– Vagyis mégsem beszélhetünk csodáról?

– A győzelem legnagyobb titka, hogy mindenki elvégezte a dolgát, a Jóisten, a Fidesz vezetése, a kormány, az Országgyűlés, a munkatársaim, a kampányfőnököm és a kampánystábom, az aktivisták, az önkéntesek, a szavazatszámlálók, de még a házastársak is, mert ők is kellettek a sikeres küzdelemhez.

– Nehezítette vagy könnyítette az ön helyzetét, hogy Érd baloldali polgármestere, Csőzik László éppen Bősz Anett férje?

– Csőzik László Érd jövőjét, fejlődését feláldozta a felesége, Bősz Anett politikai karrierje érdekében. Amióta 2019 őszén Csőzik Lászlót megválasztották polgármesternek, Érden semmilyen programban nem történt érdemi előrelépés, még az olyan fejlesztéseket sem adták át, amelyek elkészültek, és halogatták azokat, amelyek elkészülhettek volna. Bizonyára azért tették mindezt, nehogy azt lehessen mondani, hogy a kormány és a Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő támogatásával bármi megvalósult itt. Így a mai napig nem adtak át egy 2021-ben elkészült, uszodával és tornateremmel felszerelt iskolát sem. A helyi sajtó, az egy pillanatra sem független, objektív, hanem sokkal inkább elfogult baloldali, liberális Érd Médiacentrum pedig keményen ellenünk dolgozott, ott én nem jelenhettem meg, vagy ha mégis, akkor csak negatív összefüggésben, előnytelen képekkel. Még a kampány hajrájában is kiforgatták a szavaimat. Vagyis a városvezetés által kézivezérelt, több száz millió forint közpénzből működtetett média állt velünk szemben, Budapestről érkezett „ügynökökkel” megerősítve.

– Mit lehetett tenni ez ellen?

– Nem tettük le a fegyvert, hanem dolgoztunk. Szerencsére elindult egy újság Érden, az Érdi Hírek, amelyből az emberek megtudhatták mindazt, amit a város vezetői titkolni akartak. Nagyon hatékony volt a közösségi médiás jelenlétünk is. Az én személyes Facebook-oldalam például kifejezetten népszerű lett. A segítőink, az önkénteseink munkája felbecsülhetetlen, nem lehet nekik eléggé megköszönni azt az elkötelezettséget, amivel dolgoztak a közös sikerért. Helyi konzultációs kérdőívet is indítottunk, és nagyon sok emberrel találkoztam, beszélgettem velük. Mindez együtt kellett a győzelemhez, mert ha a felsorolt összetevők közül bármelyik hiányzik, akkor nem biztos, hogy nyerek.

– Bizonyára nem jött rosszul önnek az sem, hogy Bősz Anettnek baloldalon is több kihívója akadt…

– Köztudott, a volt helyi DK-elnök megsértődött azon, hogy a pártja nem őt indította az előválasztáson, ezért szembefordult Bősz Anett-tel, és elindult függetlenként az április 3-i voksoláson. Én meg tudom őt érteni, mert Érden a DK-t Asztalos Éva építette fel, és nagyon sokat tett azért, hogy a baloldal megnyerje a polgármester-választást 2019-ben. Ehhez képest Csőzik László hátat fordított neki, amikor a városba újonnan beköltözött, és a helyi baloldalért addig semmit sem dolgozó felesége ambíciói nyilvánvalóvá váltak. De ez nem az én történetem, és szerencsére most már nem is a választókerületé, bár mindennek a következményeit természetesen nekünk is viselnünk kell a már említett leállt fejlesztések miatt.

– A matematika azt mutatja, hogy ha a volt DK-s, de függetlenként induló Asztalos Éva szavazatait Bősz Anett kapja meg, akkor néhány vokssal ő győzött volna.

– A számok mélyebb elemzése szerint ez nem így van, a baloldali, ugyanakkor függetlenként indult Asztalos Éva nem feltétlenül Bősz Anett-től vitt el szavazatokat. Sőt tőlem legalább ugyanolyan arányban szerzett voksokat. Ezt az is alátámasztja, hogy magam, rendhagyó módon, kevesebb szavazatot kaptam, mint a Fidesz–KDNP listája. A kulcskérdés inkább az volt, hogy a nagy baloldali összeborulásban miként viselkednek a Jobbik szavazói, akik itt 2018-ban nyolcezren voltak. Mostanra kiderült, hogy ők nem maradtak otthon, hanem a Mi Hazánkhoz kerültek vagy átszavaztak hozzánk, és csak kevesen voltak hajlandók beállni Bősz Anett mögé. Illetve voltak Asztalos Éván kívül más sértett emberek is, így az LMP alelnöke, Érd alpolgármestere, Tetlák Örs, aki szeretett volna a listán bejutó helyet, de nem kapott. Vagyis kijelenthetjük, hogy Bősz Anett nem tudta egyesíteni a baloldali szövetség erőit. Ezzel szemben mi a 2019-es választási vereség ellenére összefogtunk, erőt és egységet tudtunk felmutatni. Továbbá fontos kiemelni, és ennek erős üzenete van, hogy Érden győzni tudtunk. Egyértelműen fogalmazva: ezt a választást Érden nyertük meg!

– Amikor 2020 ősze és 2021 tavasza között sikeresen vívta meg harcát a koronavírus ellen, felgyógyulása után azt mondta, hogy a betegség miatt más ember lett. Segítette ez a mentalitás a kampányban is?

– A kampányban voltak mélypontok, sőt olykor hibákat is elkövettünk, amelyek le tudtak lombozni. Ilyenkor mindig mondtam egy imát, és egy erőt kérő fohásszal lendültem túl a dolgon. Hihetetlen támogatást adott az a tudat is, hogy jót akarok tenni, jót akarunk csinálni a körzetért, ahogy tettük eddig is. S gondoltuk, hogy ennek a jutalma meglesz. Fontos megjegyezni, hogy a mostani kampányra 2020 májusában elkezdtünk felkészülni, aztán ősszel megbetegedtem, és hónapokra kiestem a munkából. Egy évvel később, tavaly májusban ültünk újra össze, kampányüzemmódba kapcsoltunk, és közel egy évet keményen végigdolgoztunk. Az lebegett a szemünk előtt, hogy nem adjuk fel. Elhatároztuk, hogy mindent kiadunk magunkból, és ha ez sem elég a győzelemhez, akkor kimondhatjuk, rajtunk nem múlt, és emelt fővel viselhetjük a vereséget is.

– Milyennek ítéli meg összességében az érdi választási kampány hangulatát?

– Voltak kisebb-nagyobb torzsalkodások, de ezek belefértek a kampányba. Még a választási küzdelmek előtt azt kértem a vetélytársaktól, hogy egymás becsületét, személyes életét ne hozzuk elő. Ez alól kivételt jelentett az, hogy a legnagyobb riválisom férje is közszereplő, de vele kapcsolatban sem személyeskedtünk. Úgy érzem, a kérésemet betartotta mindenki, és egy tisztességes, becsületes versenyben, meggyőző fölénnyel sikerült megszereznem a mandátumot.

– Gratulált önnek Bősz Anett és Csőzik László?

– DK-s kihívóm azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy gratulál az ellenfelének. Nagy kérdés, hogy kire gondolt, mert velem együtt öt ellenfele volt. Csőzik László viszont a közösségi oldalán valóban gratulált, csütörtökön, a mandátumom átadásakor pedig személyesen is megtette ezt. Itt jegyzem meg, hogy amikor 2019 őszén Csőzik Lászlót megválasztották Érd polgármesterének, akkor még az éjjel sms-t írtam neki, reggel pedig telefonon keresztül is gratuláltam a polgármesterségéhez. Az én szívem és neveltetésem azt diktálja, hogy a győztesnek gratulálni illik és kell is.

– A kampány lezárult, a választás eredménye végleges, jöhet a munka. Csakhogy a város polgármesteri székében továbbra is Csőzik László, a vesztes baloldali jelölt, Bősz Anett férje ül. Hogyan tudnak majd együtt dolgozni?

– A magam részéről továbbra is nyitott vagyok az együttműködésre, bár eddig nem vették igénybe ezt a lehetőséget. A kormányt gyalázták, a képviselő tehetetlenségéről beszéltek, az agyagba akartak döngölni, de egyszer sem ültek le tárgyalni velem. Csőzik László közben kiírta a a közösségi oldalára, hogy minden érdi polgármestere akar lenni. Bár két és fél év eltelt a megválasztása óta, de soha nem késő ráébredni, hogy mire is kapta a választóktól a felhatalmazást. Kérdés, hogy eddig miért nem volt az… Csőzik László eddig sokkal inkább Bősz Anett polgármestereként működött, és ezt az érdiek nagy része is látja. Üdvözölném, ha Csőzik László – ígéretéhez híven – új fejezetet nyitna, és csatlakozna a várost építők közösségéhez. Ehhez országgyűlési képviselőként és érdiként minden segítséget megadok, ahogy tettem volna eddig is, ha igényelte volna. Én eddig is együtt tudtam dolgozni mindenkivel, más, nem jobboldali polgármesterekkel is, azokkal, akiknek a településük érdeke volt az első.

– Ha Csőzik Lászlóék folytatják az eddigi politikájukat, félő, hogy annak Érd látja a kárát.

– Amit lehetett, azt eddig is megtettük, a kormány és én is, Csőzik László nélkül is. Amihez pedig ő kell, és szándék vagy képesség hiányában nem teszi bele a maga részét, azt majd 2024-ben a választók értékelik.

– Mik a tervei országgyűlési képviselőként a következő időszakban?

– Először meglesz a parlament alakuló ülése, létrejönnek a frakciók, utána, ahogy szoktam, találkozom a választókerület polgármestereivel, és felmérjük, hogy hogyan tudjuk folytatni a munkát. Persze a választás előtt is folytak ilyen megbeszélések, de most már újraválasztott képviselőként tudok tárgyalni az illetékes polgármesterekkel.

– Kevés szó esik arról, hogy Érd mellett további másik öt település is a választókerülethez tartozik. Mennyiben igényelnek más megközelítést a kisebb települések?

– Minden érintett település élén olyan vezető áll, aki tudja, mi a rá bízott község vagy város érdeke. Ők a megválasztott vezetők, nem szoktam beleszólni a munkájukba. Az én dolgom az, hogy képviseljem ezeket a településeket, és ha jó és hasznos ötletekkel, beruházásokkal keresnek meg, akkor segítsek a megvalósításukban, találjak ezekre forrásokat. Ez így volt eddig is, és így lesz ezután is.

Borítókép: Aradszki András, az érdi központú választókerület újraválasztott Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője (Fotó: Boros Sándor)