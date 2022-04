Jámbor András felfedte igazi arcát

A stílus maga az ember – tartja a mondás, amit most Jámbor András is igazolt. A Párbeszéd új országgyűlési képviselője nemrég arról beszélt a Népszavának, hogy fizetésének harminc százalékát civil szervezeteknek ajánlja fel. Korábban a közösségi oldalán így fogalmazott:

Az igen magas fizetésem egyharmadát civileknek fogom adni.

Kijelentése alapján a Magyar Nemzet még csütörtökön, a sajtóetikai normákat maximálisan betartva, kulturált hangnemben, írásban fordult Jámborhoz egyetlen kérdést intézve hozzá, miszerint: mely civil szervezeteket kívánja támogatni. Mivel nyomtatott újságot készítünk, így az on­line térhez képest minket a lapzárta is korlátoz, azt kértük Jámbor Andrástól, hogy válaszát mihamarabb, lehetőleg 13 óráig küldje meg. Kaptunk is – nem is akármilyet.

Válasza első felében a Párbeszéd politikusa úgy tett, mintha nem értené a pofonegyszerű kérdést.

Mint azt ön is tudja, ma 13 óráig nem dől el, hogy mennyi lesz a képviselői juttatásom, így sajnos nem tudok önnek részletes választ adni.

Majd így folytatta: „Annyit azonban tudok jelezni, hogy bár tudom, kérdése erre irányul, sajnálatos módon nem a Magyar Nemzet fogja kapni a fizetésem 30 százalékát, mert nem szeretnék olyan újságírókat támogatni, akiknek a nyelve bármilyen politikus alsó fertályából lóg ki. Ezzel szemben olyan médiatermékeket, civil szervezeteket fogok támogatni, akik értékrendileg közel állnak hozzám, és egy igazságosabb, fenntarthatóbb társadalomért, valamint a dolgozói jogokért és a lakhatási válság felszámolásáért küzdenek.”

Ettől kezdve Jámbor összefüggéstelen, irreleváns vagdalkozásba kezdett. „Remélem, a Fidesz-frakciónak feltett kérdésére, hogy ők a képviselői fizetésükkel milyen társadalmi célt szolgálnak majd, az enyémhez mérhetően kielégítő választ kap. Már ha egyáltalán eszébe jutott feltenni a kérdést” – fogalmazott. A Párbeszéd politikusa végül ezzel zárta sorait: „Amint eldőlt, hogy képviselői fizetésem mekkora lesz, és mit jelent pontosan ennek az egyharmada, közzé fogom tenni, milyen szervezeteket támogatok. Ez sajnos csak 13 óra után fog megtörténni. Válaszomat kérem, csak és kizárólag teljes terjedelmében közölje.” Jámbor azonban itt nem állt meg, nem sokkal később ugyanis – meglehetősen etikátlan módon – közösségi oldalára kitette lapunk írásos megkeresését, és az arra adott „válaszát”. Bár a kommentelők többsége természetesen lakájmédiázva, szennylapozva üdvözölte Jámbor stílusát, akadtak más vélemények is. „András, neked komoly szövegértelmezési ­problémáid vannak. (Sajnálatos, hogy ennek ellenére képviselő lehetsz, mert a jelek szerint pl. a törvényjavaslatok szövegét sem tudod majd értelmezni.) Bákonyi Ádám nem kérdezte, hogy mekkora lesz a képviselői juttatásod, csak azt, hogy ennek az x forintnak a 30 százalékát melyik civil szervezetnek fogod adni. Erre nem válaszoltál, de ezt a nagy semmit egy bunkó megfogalmazású levélben közölted. Ne büszkélkedj ezzel, inkább szégyelld magad, de nagyon!”– írta egyikük. Másikuk pedig úgy fogalmazott: „Akiknek a nyelve bármilyen politikus alsó fertályából lóg ki – mondja ezt egy újságíróból lett újdonsült politikus. Hát ez óriási.” Végül Jámbor András is kommentelte önmagát, mondván, „a fenti válaszlevélben szerintem semmi indulatos vagy vulgáris dolog nincsen, csupán ténymegállapítások, amelyek szövegszerűen nem is csupán a fideszes pártsajtóra vonatkoznak”.

Borítókép: Jámbor András a Tüntetés a Diákvárosért, a Fidesz ellen! címmel meghirdetett, a Fudan Egyetem építése ellen szervezett demonstráción, 2021. június 5-én, Budapesten (Fotó: Kurucz Árpád)