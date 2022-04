Mintegy kilencszáz megfigyelőt vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalától (EBESZ/ODIHR) 235-en regisztráltak megfigyelőként, az EBESZ parlamenti közgyűlése (OSCE PE) részéről pedig 102-en. A European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) nevű szervezettől 275 megfigyelőt regisztráltak, és a Silba (Support Initiative for Liberty and Democracy) dán szervezet 49 munkatársa is jelentkezett megfigyelőként.

Ezek mellett nagykövetségek és más szervezetek regisztráltak megfigyelőket a vasárnapi voksolásra.

Négy évvel ezelőtt a parlamenti választásra valamivel több mint 150 külföldi megfigyelő regisztrált. Más állam vagy nemzetközi szervezet nyilvántartásba vett megfigyelője figyelemmel kísérheti a választási eljárás menetét, jelen lehet a választási szervek munkájánál, kérdést intézhet a választási szervek tagjaihoz, és felhívhatja azok figyelmét az általa tapasztalt rendellenességekre. A megfigyelő a választási eljárást és a választási szervek tevékenységét azonban nem zavarhatja és nem befolyásolhatja. A megfigyelő köteles pártatlanul végezni a tevékenységét.

