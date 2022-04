Nem csak húsvét miatt szondáztatnak hét napon át a közutakon

Nem csak a húsvét miatt számíthatnak mától egy héten át a közutakon közlekedők fokozott rendőri ellenőrzésre, hanem az Európai Unió 28 országában tartott, összehangolt razzia miatt. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján kerül sor Magyarországon az Alcohol & Drugs elnevezésű ellenőrzésre április 14–20. között.

Az egy hét során – melynek keretén belül április 17-én 20 órai kezdettel egy 24 órás, úgynevezett alkohol- és drogmaraton-ellenőrzésre is sor kerül – a rendőrségi akció elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére irányul.

Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője azzal indokolta minap a szondázásokat, hogy a gépjárművezetők nem bizonyultak eléggé érettnek a felelős viselkedésre.

A rendőrök 2021-ben nem ellenőrizték célzottan a járművezetőket húsvétkor, mert úgy gondolták, a korábbi években annyiszor felhívták a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire, hogy már mindenki tudja, az alkohol és a vezetés összeegyeztethetetlen.

Habár azt gondolták, hogy „a társadalom elég felnőtt” ehhez, nem lett igazuk, nem lett kevesebb az ittas vezetések száma. A statisztikai adatok szerint évente 1200 közúti baleset történik ittas vezetés miatt, ez a balesetek 8,5–9 százaléka. Ezért úgy döntöttek, hogy visszatérnek a klasszikus ellenőrzésekhez. Húsvétkor alkohol- és drogszondáztatásra számíthatnak a közutakon közlekedők.

Aki ittasan autóba ül, orosz rulettet játszik, ittasan senki se vezessen

– figyelmeztet a rendőrség.

Interaktív bűnmegelőzés

Bűnmegelőzési hír, hogy már Magyarországon is elérhető a Diageo és az UNITAR (ENSZ Képzési és Kutatási Intézete) Wrong Side of the Road ittas vezetés megelőzését célzó digitális interaktív programja.

2021 májusában indult el a Wrong Side of the Road névre keresztelt online program az Egyesült Királyságban, mely idén áprilistól hazánkban is elérhető, az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság, a Zwack Unicum Nyrt. és a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács támogatásával. Az ittas vezetésből adódó balesetek száma továbbra sem elhanyagolható probléma hazánkban. A kampány keretében létrehozott program különlegessége, hogy a néző egy interaktív online beszélgetést folytathat egy olyan valós személlyel, aki a múltban ittas vezetést követett el – ezáltal megismerve annak igaz történetét.

Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság az elmúlt években nyitott volt több olyan társadalmi együttműködésekre, amelyek segítették az ittas vezetés veszélyeire való figyelemfelhívás minél szélesebb körű kommunikációját. Az észérvekkel szemben sokkal hatékonyabbnak bizonyultak az utóbbi évek érzelmekre ható kampányai, melyhez csatlakozik a Wrong Side of the Road oktatási célú program is. Az alkohol vagy kábítószer fogyasztásából eredően befolyásolt állapotban történő járművezetés a közlekedésbiztonságára kiemelt kockázatot jelent, ezért az ez irányú ellenőrzésekre a továbbiakban is kiemelt hangsúlyt kell fektetni. A gyorshajtást követően az ittas járművezetés a közúti tragédiák legfőbb oka, mely veszélyességét tovább fokozza, hogy az ittas vezetők többsége általában a megengedett sebességet is túllépi.

Az ittasan okozott balesetek abszolút számait tekintve kedvező a változás. Ezen a téren csökkenés tapasztalható, hiszen 2021-ben 1214 balesetet okoztak ittas állapotban, ami 10,8 százalékkal kevesebb a megelőző év azonos időszakában ittasan okozott 1361 balesetnél. Az ittasan okozott balesetek aránya a 2020. évi 9,9 százalékról 2021-ben 8,6 százalékra csökkent.

Az alkoholfogyasztás tekintetében, illetve az ittas járművezetés vonatkozásában a húsvéti időszak alkalmat kínál arra, hogy a járművezetők alkoholtól befolyásolt állapotban üljenek a volán mögé. Ezért tartja ebben az időszakban a rendőrség az ellenőrzését. Azonban ne csak a rendőri ellenőrzéstől való félelem tartson vissza bárkit is az ittas vezetéstől, hanem az a negatív élmény, ami elkíséri egy életen keresztül, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz.

Az alkoholfogyasztás közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásait figyelembe véve mondjunk négy NEM-et az ittas járművezetésre:

1. NEM vezetek ittasan!

2. NEM ülök be olyan személy autójába, akiről tudom, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, illetve megpróbálom megakadályozni, hogy a járművel elinduljon, és felhívom a figyelmét az ittas járművezetés baleseti kockázatára!

3. NEM engedem át a jármű vezetését olyan személynek, akiről tudom, hogy szeszes italt fogyasztott!

4. NEM kínálom szeszes itallal barátomat, ismerősömet, ha tudom, hogy még járművet fog vezetni!

