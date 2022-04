Valósággal elárasztották a kampányplakátok Gödöllőt

Elképesztő mennyiségű plakátot látni Pest megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében az utak mentén, ami nem is csoda, hiszen a városban heten is ringbe szálltak a mandátumért. Elindult az előző választáson győztes Vécsey László (Fidesz–KDNP), Bősze Gábor (MKKP), Szibilla László (Normális Élet Pártja), Halász Géza (Mi Hazánk), Kopka Sándor Zoltán (MEMO) és a baloldali pártok jelöltje, Hohn Krisztina. A pártszínekben induló aspiránsok mellett megpróbálja elhódítani a mandátumot a független Antal Tamás is. A győzelemre a legnagyobb esélye Vécsey Lászlónak és Hohn Krisztinának lehet, a Taktikaiszavazás.hu portál legfrissebb, április elsejei előrejelzése szerint ugyanis a körzetben a két politikus szoros versenyére lehet számítani.

A Gödöllőn látható plakátok körülbelül fele-fele arányban népszerűsítik Hohn Krisztinát és Vécsey Lászlót, sőt, a baloldali aspiránsnak több óriásplakátja is megtalálható a városban és környékén.

A településen – még ha visszafogottan is – a kis pártok is kampányolnak, találkozni Gödöllőn a MOME, a Mi Hazánk és az MKKP plakátjaival, molinóival is. Ami érdekes, hogy nagy számban találni olyan kampányplakátot, amelyen a szivárványkoalíció jelöltjét a város elvileg civil polgármestere, Gémesi György támogatja.