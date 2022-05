A legmeghatóbb versek anyák napjára

Donászy Magda: Ajándék

Színes ceruzával

rajzoltam egy képet,

anyák napján reggel,

Édesanyám néked.

Lerajzoltam én egy

aranyos madarat,

aranyos madárra

aranyos tollakat.

Elkészült a madár,

Nem mozdul a szárnya…

Pedig hogyha tudna,

a válladra szállna.

Eldalolná csöndben

tenéked egy dalban,

amit anyák napján

mondani akartam.

József Attila: Mama

Már egy hete csak a mamára

gondolok mindíg, meg-megállva.

Nyikorgó kosárral ölében,

ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,

ordítottam, toporzékoltam.

Hagyja a dagadt ruhát másra.

Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,

nem szidott, nem is nézett énrám

s a ruhák fényesen, suhogva,

keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,

most látom, milyen óriás ő –

szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.

B. Radó Lili: Köszöntő anyák napjára

Réges-régen készülődünk

erre a nagy napra,

hiszen ma van az esztendő

legeslegszebb napja.

Hajnal óta anyut lessük,

Ébred-e már? Hív-e?

Neki van a világon

a legeslegjobb szíve.

Bizony nincs a naptáraknak

mosolygósabb napjuk,

szobáját ma virágokkal

telis-teli rakjuk.

Amit érzünk, amit szólnánk,

vidám dalba öntjük,

Édesanyát énekszóval

szívből felköszöntjük.



Borítókép: Gyerekek köszöntik édesanyjukat reggel anyák napja alkalmából a Pápai család nyíregyházi otthonában 2019. május 5-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)