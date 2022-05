Bemutatjuk a leendő kormány új minisztereit

Két minisztérium élén hajtott végre személycserét Orbán Viktor, egy minisztérium megszűnik, három új tárca viszont megkezdheti működését. Az ötödik Orbán-kormányban újra miniszter lesz Navracsics Tibor és Lázár János is, valamint Csák János, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Nagy Márton. Mutatjuk mely minisztériumok élére kerülnek, illetve bemutatjuk korábbi életútjukat.

Építési és Beruházási Minisztérium

Az Építési és Beruházási Minisztérium feladatait Lázár János látja majd el. A Csongrád-Csanád megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerületében a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert legyőző politikus korábban a harmadik Orbán-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere volt.

Lázár János. Forrás: Facebook

A 47 éves, jogász végzettséggel rendelkező politikus Rapcsák András 2002. február 3-i halála után lett a Fidesz hódmezővásárhelyi országgyűlési képviselőjelöltje, majd 2002-ben be is jutott az Országgyűlésbe. Lázár János 2002 és 2012 között Hódmezővásárhely polgármestereként is tevékenykedett, 2012-től 2014-ig a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, azt követően 2018-ig miniszter volt. 2018 augusztusától a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos és a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztosa volt. A Befolyás-barométer szerint 2015 és 2017 között ő volt Magyarország harmadik legbefolyásosabb személye.

Területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter (tárca nélkül)

Orbán Viktor bejelentése alapján Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként dolgozhat a következő négy évben. Navracsics Tibor 55 éves magyar jogász, politológus, egyetemi docens. Az áprilisi országgyűlési választáson, a Veszprém megyei 3-as számú egyéni választókerületben, Tapolcán a Fidesz színeiben (Rig Lajossal szemben) megnyerte a körzetet.

Navracsics Tibor. Fotó: Veszprém Megyei Napló/Pesthy Márton

A politikus 1998-tól előbb a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs osztályának vezetőjeként dolgozott, majd 1999 és 2002 között a sajtó- és információs főosztályának vezetője volt. A Fidesz politikai elemző osztályának vezetőjeként is tevékenykedett 2002–2003-ban, majd a Fidesz elnöki kabinetfőnöke lett. A Polgári Kormányzás 2006 munkacsoport vezetőjeként irányította a Fidesz 2006-os választási programalkotó tevékenységét 2004 őszétől. A 2006-os országgyűlési választáson pártja Veszprém megyei területi listájáról szerzett országgyűlési mandátumot. Szokatlan módon, első ciklusos képviselőként a Fidesz frakciójának vezetőjévé nevezték ki. Emellett az Országgyűlés alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságnak tagja lett. A 2010-es országgyűlési választásokon a Veszprém megyei 7. számú egyéni választókerületben szerzett mandátumot már az első fordulóban. Orbán Viktor miniszterelnök az újonnan felállítandó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezetőjének, valamint miniszterelnök-helyettesnek jelölte 2010. április 29-én. Négy évvel később, 2014. június 6-tól külgazdasági és külügyminiszter lett a harmadik Orbán-kormányban, azonban szeptember 19-én lemondott tisztségéről, mivel 2014. szeptember 10-én Jean-Claude Juncker az oktatási, kulturális, ifjúsági és állampolgársági ügyekkel foglalkozó európai uniós biztosjelölti posztra javasolta, amelyhez a sport területe is hozzá tartozik. A külügyminiszteri megbízatása hivatalosan szeptember 22-ig szólt. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének (EUSTRAT) vezetője és a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kormánybiztosa. Emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének egyetemi docense.

Honvédelmi minisztérium

A következő kormányzati ciklusban Benkő Tibort Szalay-Bobrovniczky Kristóf váltja a Honvédelmi Minisztérium élén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf 51 éves, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd francia állami ösztöndíjjal elvégezte a Copernic programot, amely egy posztgraduális menedzsmentképzés Párizsban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Fotó: Magyarország nagykövetsége, London

A pénzügyi szektorban dolgozott hat évig multinacionális vállalatoknál, majd 1999­-ben a telekommunikációs szektorhoz került, ahol különböző felsővezetői pozíciókat töltött be. Üzleti karrierje során egy befektetési alapot is kezelt. A Heti Válasz című politikai hetilap kiadója és főszerkesztője lett 2004-től. A magyar kormány politikai stratégiai tanácsadójának, a Századvég Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese, valamint a Századvég Gazdaságkutató Zrt. társtulajdonosa és igazgatósági tagja. Emellett tagja a volt budapesti Városliget fejlesztésére létrehozott állami Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatóságának. Szalay-­Bobrovniczky Kristófot a köztársasági elnök 2014-­ben rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki. Az újonnan kinevezett miniszter tartalékos százados a Magyar Honvédség Szurmay Sándor Budapest Helyőrségi Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegységénél, a Palotaőrség állományában tartalékos csoportparancsnok.

Gazdaságfejlesztésért felelős miniszter (tárca nélkül)

A következő kormányzati ciklus gazdaságfejlesztésért felelős miniszteri posztját Nagy Márton, a miniszterelnök egykori gazdasági főtanácsadója látja el. A főtanácsadói pozíció betöltése előtt a 46 éves szakember 2015. szeptembertől 2020. május végéig a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnöki pozícióját töltötte be.

Nagy Márton. Fotó: Havran Zoltán

Mindemellett a Monetáris Tanács elnökhelyetteseként, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjaként, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság pénzügyi szakosztályának elnökeként látta el feladatait. Okleveles közgazdászdiplomáját 1999-ben szerezte meg a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Az Államadósság-kezelő Központ elemzőjeként kezdte pályafutását 1998–2000 között, majd 2000–2002-ig az ING vezető közgazdászaként tevékenykedett. Az MNB csapatához 2002-ben csatlakozott. Tizenkét évvel később, 2014-ben megkapta a Popovics Sándor-díjat, amely a negyven év alatti, feltörekvő, reményteli szakemberek számára adható elismerés. Szakmai tevékenysége elsősorban a kis- és középvállalkozások finanszírozási nehézségeinek enyhítésére és a háztartások ingatlanhiteleinek megoldására összpontosít.

Kulturális és Innovációs Minisztérium

A Kulturális és Innovációs Minisztérium élére Csák János, 59 éves egyetemi tanár, hazánk korábbi brit nagykövete kerül. Közgazdászdiplomája mellett három külföldi egyetemen, köztük a Harvardon kapott képzést.

Csák János. Fotó: Mandiner

Évtizedes cégvezetési gyakorlata van, nagy múltú vállalatoknál irányított vezérigazgatóként, bankoknál, kommunikációs cégeknél vagy éppen gyógyszergyártóknál, például az Egyesült Államokban, Ausztriában és Magyarországon. A Mol-csoport elnökeként, 1999–2000-ben az ő vezetésével alakították ki a vállalat hosszú távú növekedési stratégiáját. Nevéhez köthető a Helikon szépirodalmi kiadó új üzleti stratégiájának kialakítása, illetve számos regény fordítása is.

Borítókép: Orbán Viktor közzétett egy fotót, amin az új kormány leendő tagjaival tárgyalt (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)