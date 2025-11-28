Ötvenezer madár és izgalmas programok várják a látogatókat a jubileumi Tatai vadlúdsokadalmon + videó

Idén, 2025. november 28-án és 29-én rendezik meg a Tatai vadlúdsokadalmat, immár a 25. alkalommal. A népszerű esemény az Öreg-tavat és a különleges vadlúdvonulást állítja középpontba. Az Európa hidegebb vidékeiről érkező több tízezer madár mozgásának megfigyelésére épülő esemény az elmúlt 25 év alatt Magyarország egyik legnépszerűbb természetvédelmi fesztiváljává vált.

Forrás: Facebook

Magyarország 2017-ben akkreditálta Tatát a ramsari város pályázatra, és 2018-ban a város elnyerte a kitüntető címet, együtt 17 másik nemzetközi településsel. Ennek keretében rendezik meg idén is a Tatai vadlúdsokadalmat az Öreg-tavon, ahol

akár ötvenezer madár mozgása is megfigyelhető.

A látogatók emellett vásárokat és büféket is találnak a helyszínen, ahol szendvics, pecsenye, lepény, lángos, kalács, kávé, tea, bor és forralt bor kapható. A rendezvény alapvetően szabadtéri fesztivál, amely az érdeklődőknek a vadludak tömeges vonulását kínálja megfigyelésre.

Vörösnyakú ludak. Forrás: Facebook

A november 29-i madártömeg megfigyeléséhez érdemes távcsövet és fényképezőgépet hozni. A ludak ébredési és indulási idejét, valamint késő délutáni visszatérésüket azonban nem lehet pontosan előre jelezni: egy rétisas, zaj vagy fényhatás is riadalmat okozhat köreikben.

Az első csoportok megfigyeléséhez javasolt már reggel 6:45-re a tópartra érni, míg az első hazatérő csapatokra délután 15:30 körül lehet számítani.

A szervezők felhívják a figyelmet a madarak nyugalmának megőrzésére: kerüljük a szemetelést, használjunk saját tányért, illetve poharat, ne reptessünk drónt, és a vízben a kijelölt területeken kívül ne tartózkodjunk. Részletes programinformációk a fesztivál honlapján és Facebook-oldalán találhatók.

Borítókép: Örvös ludak a tóban (Forrás: Facebook/Tatai vadlúdsokadalom)