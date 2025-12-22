Nagy István: Jön az építkezés éve, 2030-ra Európa dobogósa lesz a magyar agrárium

Brüsszel utcái a gazdálkodók tüntetésétől voltak hangosak. Hogyan értékeli kialakult helyzetet?

Nem először fordult elő, hogy a gazdák demonstráción hallatják a hangjukat Brüsszelben. A gazdálkodók a Közös Agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen demonstráltak. Az Európai Bizottság ugyanis több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, és elárasztaná az uniós piacokat kétes minőségű élelmiszerekkel. Felháborító, hogy Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, és azt Ukrajnának adná, ráadásul az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetné. Ez térdre kényszerítené az európai agráriumot, és csődbe vinné a gazdákat. Elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai – így a magyar – gazdákat. A mi álláspontunk világos, meg kell őrizni a Közös Agrárpolitika forrásait és külön költségvetését, valamint a két pilléres szerkezetét. Nemet mondunk EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodásra is. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyerünket nem lehet politikai játszmák részévé tenni. Éppen ezért támogatja a kormány is a gazdák erőfeszítéseit.

Nagy István szerint meg kell védeni az európai mezőgazdaságot, ez a fogyasztók érdeke is / Fotó: Ladóczki Balázs

Lassan elmondhatjuk, hogy második ciklusát zárja agrárminiszterként. Milyen különbséget tapasztalt a két miniszteri időszaka között?

A koronavírus-járvány az első ciklusom idejére esett, azzal együtt ugyanakkor azt mondom, az egy klasszikus agrárminiszteri ciklus volt. A pandémia ráadásul hozott egy felismerést is: mindenki tapasztalhatta, hogy ha a világ normális menete megváltozik, azonnal az agrárium, az élelmiszer-ellátás kerül a középpontba. Életem meghatározó élménye volt, hogy amikor kitört a Covid, az emberek génjeiből előtört a túlélési ösztön, élesztőt vásároltak, sütötték az első kenyerüket. Annak ellenére, hogy a kenyér-ellátás sosem forgott kockán, a túlélési ösztön, a gének parancsa mégis effelé hajtotta az embereket. Ez jó dolog, melengette a szívemet, hogy az embereknél a kenyér még mindig az életet jelenti. A második ciklusomban azonban olyan megoldandó kihívások érkeztek, amelyek egyenként is embert próbálóak, 2025 pedig végképp az volt. A hihetetlen méreteket öltő aszály, a tavaszi fagyok, az ötven év után visszatérő ragadós száj- és körömfájás, a közben folyamatosan jelen lévő madárinfluenza, a kiskérődzők pestise, a kéknyelv és a lóherpesz – sorra jöttek egymás után. Majd alig éltük túl a legforróbb nyarat, rögtön jött a szőlő aranyszínű sárgasága, és amikor már azt gondoltuk, hogy végre jön egy kis nyugalom, akkor itt vannak a piaci összeomlások, sertéshús- és a tejválság. Erre szoktam mondani, hogy nagyon szeret engem Isten, mert csak azt próbálja meg, akit szeret.