Benkő Tibor: A honvédelem ügyét továbbra is jó kezekben tudhatjuk

Nem volt egy csendes időszak

– fogalmazott a kormányzati ciklus zárásával a posztjáról távozó miniszter, kifejtve: a 2015 óta tartó migrációs válság, a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború is kihívások elé állította a honvédséget, a magyar katonák ugyanakkor meggyőzték a társadalmat, hogy készek és képesek megvédeni a lakosságot.

Benkő Tibor kiemelte, hogy

a 2017-ben indított Honvédelmi és haderőfejlesztési programot is sikerült töretlenül, ütemterv szerint folytatni. Mint mondta, nem értek el minden célt, hiszen sok célkitűzés eleve túlmutat egy négyéves cikluson, így a megfogalmazott, tíz éves célokat tartalmazó, eredetileg Zrínyi 2026 Honvédelmi és haderőfejlesztési program már 2030-2032-es célokkal rendelkezik.

– Az elmúlt években folyamatosan érkeztek a haditechnikai eszközök, mindemellett a program honvédelmi, a katonákat érintő része is prioritás volt. A honvédség létszáma az elmúlt négy évben minden évben nőtt, a hivatásos, a szerződéses és a tartalékos állományban egyaránt. A hazafias honvédelmi nevelést is folytatták: már mintegy 110 iskola csatlakozott a kadétprogramhoz és számos egyetemmel is megállapodást kötöttek – ismertette a leköszönő tárcavezető.

Benkő Tibor beszélt arról is, hogy a Honvédelmi Minisztérium felépítése, struktúrája módosul, kibővül a jövőben. Úgy fogalmazott:

a honvédelem ügyét továbbra is jó kezekben tudhatjuk.

Elmondása szerint az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén a kormányfő elégedettségét fejezte ki a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség elmúlt négyéves tevékenységével kapcsolatban, és a jövőben is számít Benkő Tibor segítségére.

A miniszter végül arra is kitért, hogy 52 éves karriert tudhat maga mögött, ebből 47 évet a honvédségnél, illetve a tárcánál szolgált. Éppen ezért továbbra is fontosnak tartja, hogy segítse a honvédelem ügyét, a célkitűzések megvalósítását. A társadalomnak, az embereknek érteniük kell mi a honvédelem, mik a honvédelmi tárca célkitűzései, és érezniük kell, hogy szükség van a Magyar Honvédségre – emelte ki.

Borítókép: Benkő Tibor. (Kép forrása: honvedelem.hu)