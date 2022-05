Illegális szeméthegyek gyűlnek a rakparton és a Városmajorban

A pesti alsó rakpart belvárosi részén, a Jane Haining rakpart 8. számú kikötőjében kaotikus helyzet alakult ki. Kiderült, hogy a Budapest Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) Hulladékgazdálkodási Divíziója hulladékszállítási szerződés nélkül ürített heti három alkalommal hat darab, egyenként 1,1 köbméteres kommunális szemeteskonténert. Ezt egyébként a társaság ügyintézője e-mailben ismerte el. Úgy tudni, a gazdátlan tartályok visszaszállítása múlt héten történt meg, de az illegális szemetelők erről nem vesznek tudomást, most a konténerek helyét töltik meg szemeteszsákokkal, ami negatív városképet hagy emlékül a turistákban. A környéken nem ez az egyetlen hely, ahol a BKM nyilvántartása szerint nincs érvényes hulladékszállítási szerződés a konténerekre: Budapest-szerte számos tartály van kihelyezve, azért, mert az úgynevezett RFID-rendszert nem vezették be.

Információink szerint az egykor még különálló FKF Nonprofit Zrt. tervezte az úgynevezett RFID-rendszer bevezetését, amely szerint csipazonosítóval jelölték volna meg a társaság kukáit, amit a hulladékgyűjtő célgépek beürítő szerkezete infravörös leolvasóval azonosított volna. Mint kiderült, a megvalósítás elmaradt. Szerkesztőségünkhöz került az a belső levelezés is, amelyben Király András, aki a korábbi FKF Nonprofit Zrt. Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete elnöke volt, egy e-mailben ismerte el, hogy szándékosan, nyolc évig nem engedte bevezetni az RFID-rendszert.

Végül aztán 2021-ben mégis indult egy teljesen értelmetlen tesztrendszer: három fővárosi kerületben QR-kódos matricákkal látták el a hulladékgyűjtőket, de miután a célgépek leolvasóegység hiányában ezeket nem azonosították, éppen úgy beürítették a járatok a QR-kódos kukák mellett a jelöletleneket is. Az máig kérdés, kinek a költségén gyártották le a QR-kódos matricákat, amelyeket levélben küldött ki a fogyasztóknak az FKF azzal, hogy azt ragasszák fel a szerződött ügyfelek a kukáikra, és az sem tisztázott, milyen forrásból finanszírozták a több ezer levél felesleges kiküldését.

Kétségtelen tény, hogy a fővárosban mind a mai napig számtalan helyen vannak kint olyan hulladékgyűjtő tartályok, amelyek után nem folyik be bevétel a BKM Nonprofit Zrt.-hez, de információink szerint az ürítésüket némi mellékesért cserébe a járatok elvégzik. Ugyanez a helyzet az úgynevezett kihúzós járatokkal, ahol a tartálymozgatás-szolgáltatást nem rendelik meg az ügyfelek a BKM-től, hanem inkább zsebbe fizetnek a szemétszállítóknak azért, hogy a kukákat a társasházakból kihúzzák, és ürítés után vissza is helyezzék eredeti helyükre. A Magyar Nemzet értesülései szerint a társaságtól már több, magas beosztású vezető is távozott az ügy miatt.

Az illegális szemét nem csak a rakparton torlódott fel, többek között a Városmajor környékén sem jobb a helyzet: a kihelyezett kuka mellett, a füvön halomban hever a hulladék. Mint ismert, a fővárosi önkormányzat háromezer kukát szereltetett le az elmúlt évben, a főváros legforgalmasabb pontjain állandósult a tárolókba már nem férő, felhalmozódott szemét.

Kerestük az ügyben az FKF Nonprofit Zrt.-t arról érdeklődve, miért nem szállították el eddig az illegális szemetet a fent említett helyeken, ám nem éltek a válaszadás lehetőségével.