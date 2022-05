Mától Novák Katalin a köztársasági elnök

Szociális érzékenységét jelzi, hogy a koronavírus-járvány következtében árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítése érdekében feleségével együtt tavaly májusban létrehozta a Regőczi István Alapítványt.

Ők segíthetik munkáját

Az új államfő hétfőn a közösségi oldalán tudatta, hogy kik segítik majd munkáját hivatalba lépése után. Mint írta,

feladata ellátásában elsősorban Ekler Gergely hivatalvezetőre és Schanda Tamás kabinetfőnökre támaszkodik majd.

Diplomáciai kérdésekben Altusz Kristóf, protokollfőnökként Manno István segíti a munkáját, a köztársasági elnöki kommunikációért Volf-Nagy Tünde felel majd. Főhadsegédként Kun Szabó István vezérőrnagyra, az alkotmányosság és a jog területén Módos Mátyásra számít. A Sándor-palota tervezésért és elemzésért felelős vezetőjeként Király András dolgozik majd. A gazdasági igazgatóságot Kreutzer Richárd, az elnöki titkárságot Vicze Katalin irányítja. Novák Katalin hozzátette, az új kollégák mellett természetesen számít a Sándor-palota korábbi munkatársainak tapasztalatára is.

Az új államfő azt is közölte, hogy

az ünnepélyes beiktatási ünnepség szombaton, május 14-én lesz: a Kálvin téri református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődik, majd a Kossuth téren folytatódik. Délután Novák Katalin megnyitja a Sándor-palota kapuit.

Novák Katalin 2020-tól 2021-ig családokért felelős miniszter volt, előtte 2014-től 2020-ig család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként, 2017 és 2021 között a Fidesz külügyekért is felelős alelnökeként, 2018-tól pedig országgyűlési képviselőként is működött. Hazánk új államfője húsz éve házasságban él, három gyermeket nevelnek. A politikus egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen, valamint a Szegedi Tudományegyetemen végezte, ösztöndíjjal Párizsban is tanult. Végzettsége szerint közgazdász, élt az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is. Pályáját a Martonyi János által vezetett Külügyminisztériumban kezdte 2001-ben. A gyermekekkel otthon töltött hat évet követően 2010 és 2012 között a külügyminiszter tanácsadója, 2012 és 2014 között pedig Balog Zoltán miniszter kabinetfőnöke volt az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

A magyar családokért

Novák Katalin köztársasági elnök korábban egyértelművé tette, hogy ahogy korábban, úgy

a jövőben is a magyar gyermekek és családok sorsa marad a szívügye, köztársasági elnökként is értük dolgozik majd.

– Áder János következetesen képviselte a teremtett világ védelmét. Ez az ügy nekem is fontos: a második szakirányom a környezeti menedzsment volt. Ahhoz azonban, hogy legyen kinek megőrizni a Földet, szükség van a gyermekekre, a következő generációkra – fogalmazott. Korábbi családokért felelős miniszterként Novák Katalin a magyar családpolitika alakítója volt, így számos családtámogatási lehetőség ösztönzője, a Budapesti Demográfiai Csúcs kezdeményezője, a Stipendium Peregrinum ösztöndíj megálmodója. Több családpolitikai írás mellett szerkesztője az …Ami a miénk – ötven írás a családról című kötetnek. A most hivatalba lépett államfő hívő református, emellett magyarsága is alapvetően meghatározza identitását.

Novák Katalin nemrég úgy nyilatkozott, nem egyfajta bábuként tölti majd be az államfői tisztséget, tettekre készül, szuverén döntésekkel és aktív közéleti szerepvállalással.