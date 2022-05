Mozdonyvezetők: Megéri 2 perccel hamarabb odaérni bárhová, mint soha többé?

A mozdonyvezetők a nyílt levelükben kiemelik, hogy sajnálatos módon az utóbbi időben sok hír szól a vasúti átjárós balesetek megnövekedett számáról. 2022 májusáig már 39 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben tizenheten vesztették életüket, annyian, mint tavaly egész évben – hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy ezeket a baleseteket kivétel nélkül mindig a figyelmetlenség és a KRESZ szabályainak be nem tartása okozta. Felhívják a figyelmet: a döbbenetes számok mögött elmúlt életek, gyászoló családok, a súlyos sérülések okozta maradandó fizikai és lelki traumák állnak, amik érintik a mozdonyvezetőket is. Kifejtik, hogy az utóbbi években több kollégájuk is életét vesztette szolgálatteljesítés közben, akik reggel elmentek dolgozni, de már soha nem tértek haza, pedig őket is hazavárták.

A nyílt levélben írnak arról is, hogy a mozdonyvezetők akkor már tehetetlenek, amikor a vasúti átjáróban meglátnak egy autót, teherautót, kerékpárost vagy gyalogost. Gyorsfékeznek ugyan, de a vonat fékútja több száz méter, és maximum a géptérbe szaladva élhetik túl ők is az ütközést – teszik hozzá, kiemelve, hogy csak a szerencsén múlik a baleset kimenetele. Részletezik, hogy a legnagyobb trauma az, amikor az ütközésbe a mozdony beleremeg, illetve a félelem attól, hogy túlélték-e a jármű utasai, és mindez maradandó nyomokat hagy bennük. Kiemelik, hogy nem ezért mennek be dolgozni, nem ezért választják ezt a munkát, nem ezt gondolják, amikor örömmel, boldogsággal lobogtatják a jogosítványukat a rengeteg tanulás után. Hozzáteszik, hogy barátok, kollégák, szakemberek vagy mentori program segíthet a borzalmak feldolgozásában, mert menni kell tovább, holnap is fel kell ülni a mozdonyra, hiszen ez a munkájuk, a hivatásuk.

Végül arra kérnek minden közúti közlekedőt, hogy tartsák be a KRESZ szabályait, és a vasúti átjárót minden esetben fokozott körültekintéssel közelítsék meg. Tilos jelzés esetén soha ne hajtsanak rá autóval vagy kerékpárral a sínekre, és ne gyalogoljanak át az átjárón. Felhívják a figyelmet, hogy a vasúti fénysorompó fehér villogó fénye nem szabad áthaladást jelent, csupán annyit, hogy a berendezés működik, de ez esetben is meg kell győződni arról, hogy egyik irányból sem közelít vasúti jármű.

„Közlekedjünk figyelmesen, vigyázzunk egymásra! Minket is hazavárnak!” – zárják levelüket a mozdonyvezetők.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)