A bukott baloldali pártok kevesebb képviselővel akarnak több pénzt

– A baloldali frakciók mára a bevételi források maximalizálását szolgálják, ezzel pedig a már sokszorosan megbukott baloldali politikusok megélhetését tudják finanszírozni adófizetői pénzből – mondta az Origónak adott interjúban Rotyis Bálint politológus.

A politológus úgy véli: a frakciófinanszírozás átalakítása mögött két ok húzódik meg. Egyrészt az orosz-ukrán konfliktus és a koronavírus hatásai egyaránt rontották a gazdasági kilátásokat, aminek ellensúlyozásaként a kormányoldal úgy döntött, hogy a politikának saját magán is kell spórolnia, aminek részeként a frakcióknak is áldozatot kell hozniuk. A másik ok, hogy a baloldal a frakciófinanszírozási szabályok kihasználásával egyre jelentősebb pénzösszegekre tett szert azzal, hogy mesterségesen egyre több és több frakciót hozott létre.

– fogalmazott a politológus.

Elmondta azt is, hogy bár az ellenzék 800 ezer szavazót vesztett és tíz mandátumot bukott, az egy plusz frakciónak hála a baloldal ebben a ciklusban hárommilliárd forint plusznyereséget könyvelhetne el az előző ciklushoz képest, mely szerinte egyértelműen azt jelenti:

– emelte ki.