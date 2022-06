A hungarikumok erősítik nemzeti identitásunkat

Az Agrárminisztérium (AM) és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékeiről szóló kisfilm bemutatóján a tárcavezető hangsúlyozta, a tíz esztendővel ezelőtt elfogadott, hungarikumokról szóló törvényben meghatározott nemzeti értékpiramis lehetővé teszi, hogy egy időben fordítsunk figyelmet helyi, tájegységi, megyei értékeinkre és nemzeti sajátosságainkra. Hozzátette: a hungarikummozgalom ma már a magyar életmódot is védő, a multikulturalizmus hatásainak mérséklésére szolgáló eszköz, erősíti a kötődés kultúráját és a nemzeti identitásunkat is – áll a közleményben.

Nagy István kiemelte, jelenleg 83 érték szerepel a hungarikumok gyűjteményében, a Magyar értéktárban pedig 142 kiemelkedő nemzeti érték található.

A Kárpát-medencei hungarikummozgalom eredményeként pedig a több mint 1200 települési, tájegységi és megyei értéktárban megközelítőleg 10 000 települési értéket gyűjtöttek össze a saját értékeik felé forduló helyi közösségek, amelyek száma folyamatosan bővül – tette hozzá a miniszter.

A tárcavezető a közlemény szerint felhívta a figyelmet, hogy a hungarikumpályázatokkal a hovatartozás kérdésében a társadalom szöveteinek elmélyítésére, identitásunk ellenálló képességének, a kötődés kultúrájának megerősítésére törekszünk. Hozzátette: az ilyen kisfilmek, kiadványok és rendezvények azért fontosak, mert nemcsak népszerűsítik, de újra a mindennapjaink részévé teszik nemzeti értékeinket.

A miniszter a bemutatón köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek nemzeti örökségünk megőrzésében.

Borítókép: Nagy István (Forrás: Nagy István Facebook-oldala)