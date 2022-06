Az LMP az SZDSZ szövegét mondja fel

– Magyarországon az állam a legrosszabb munkáltató – hangoztatta napirend előtti felszólalásában Kanász-Nagy Máté. Az LMP-s képviselő szerint a Fidesz „kizsákmányoló nagytőkésként” viselkedik a pedagógusokkal, éhbérért, halálra dolgoztatja őket, és a sztrájkjogukat is elveszi tőlük. Kanász-Nagy Máté a pedagógusok bérének évi százezer forintos emelését sürgette, hogy azok megközelítsék az uniós átlagot.

– Van annak egy diszkrét bája, hogy a Soros György által támogatott baloldal kizsákmányolókat emleget– reagált válaszában Rétvári Bence.

Az államtitkár emlékeztetett: az LMP-s politikus az SZDSZ szövegét mondta fel, miszerint az állam a legrosszabb gazda. Az SZDSZ idején még a Nemzeti alaptantervet is kiszervezték, azt éppen egy Soros-szervezetnek adták ki – tette hozzá. Rétvári szerint ha Kanász-Nagy elégedetlen az elmúlt tizenkét évben a pedagógusokért hozott intézkedésekkel, például az összességében több mint ötvenszázalékos béremeléssel, akkor meg kellene néznie, hogy mostani szövetségesei mit tettek korábban az ágazatért.

– A mostani szövetségesein kívül van-e bárki is, aki csökkentette a pedagógusok bérét? – kérdezte az államtitkár hozzátéve, hogy a baloldali kormányok ezenfelül tizenötezer pedagógust bocsátottak el, és több mint háromszáz iskolát zártak be. Rétvári Bence elismerte a pedagógusok jogos bérkövetelését, amit a kormány a gazdasági helyzet függvényében teljesíteni is fog.