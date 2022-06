Rendszerváltást akar Gyurcsány

Gyurcsány újabb „szenvedélyes beszéddel” jelentkezett a közösségi oldalán, ezúttal a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselőinek országos tanácskozásbeli felszólalását osztotta meg a nyilvánossággal.

A képviselőkhöz intézett szólam elején leszögezte, hogy ellenzéki politikusnak lenni az egyik legnagyobb személyes és közösségi kockázatvállalás ma Magyarországon, majd úgy fogalmazott, hogy Dicsőség, és megbecsülés jár azoknak a DK- soknak, akik erre mégis vállalkoznak.

Kiemelte, hogy bár fájó a választási vereség, de az elmúlt két hónapban pártjával alaposan végiggondolták a múltat, és arra jutottak:

Azon, hogy mi a viszonyunk a hazához, nem nagyon kell változtatni.

Elmondta azt is, hogy rendszerváltás kell, és ezt nem más, mint ő és a Demokratikus Koalíció kívánja elvégezni. Párttársainak figyelmét felhívta arra is, hogy nem szabad hagyni, hogy az ellenfél beköltözzön a lelkükbe. Mint mondta, „ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy a te szád mozog, de mögötted az ellenfeled beszél”.

Kiemelte azt is, hogy majd ők meghatározzák, hogyan akarnak gondolkozni magyarságról, ötvenhatról vagy Trianonról. Gyurcsány arra nem tért ki, hogy ez a gondolkodásmód mennyiben kötődik Niedermüller Péter VII. kerületi DK-s polgármester nagy vihart kavart kijelentéseihez, miszerint „gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi itthon Magyarországon”.

Gyurcsány kitért arra is, hogy azok, akik egyetértenek a hatalommal, gyengítik az ellenzék erejét, ezért nem szabad gesztusokat tenni a kormánynak.