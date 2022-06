Több ezer százalékos gazdagodás a Gyurcsány-fiókánál

A háta mögött a beosztottai által is Gyurcsány-fiókának nevezett közműholding-vezér, Mártha Imre a napokban látványos vagyongyarapodásával került be ismét a hírekbe – emelte ki az Origo.

Luxus a köbön

Mint arról korábban írtunk, a Budapesti Közművek vezetője, a Gyurcsány-korszak egyik háttéremberének számító Mártha Imrének a közösségi oldalán közzétett posztokból az derül ki, hogy többek között a Costa del Solon, a világ milliárdosai­nak egyik kedvenc partvidékén jachtozott. A fotókon jól látható, hogy a karján majdnem kétmillió forintot érő Breitling órát visel. Olyan eset is volt, hogy egy marokkói luxusszállodából jelentkezett be, ahol egyetlen éjszaka akár 1,6 millió forintba is kerülhet. Mártha az autókban is a luxust kedveli: szabadidejében egy újonnan százmillió forintot érő Bentley-vel jár, és egy több mint kétezer négyzetméteres, minimum kétmilliárd forintot érő, úszómedencés svábhegyi villában él, amit a Prisztás családtól vásárolt meg. Korábbi sajtóhírek kiemelik azt is, hogy a közműcég dolgozóit nagyon bosszantja az, amit a luxuséletet élő vezérük megenged magának. Idén januárban kezdett a NAV vizsgálódni a cégvezérnél, közérdekű bejelentés alapján, miután a sajtóban több hír is megjelent Mártha Imre vagyonával és luxuskiadásaival kapcsolatban.

A NAV-vizsgálat egyébként pár héttel ezelőtt zárult le, amiről a PestiSrácok.hu azt írta, hogy a portálukhoz eljutott tájékoztatóból nem sok minden derül ki, ami azért sem meglepő, mivel a NAV-ot a hivatali eljárása során tudomására jutott minden irat, adat, tény, körülmény, információ tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc úgy írt róla közösségi oldalán idén januárban: „Mártha Imre gazdag ember. Nagyon. Én több Mártha Imrét szeretnék.”

Ötezer százalék

Az Origo most arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly ötezer százalékkal nőtt Mártha Imre cégének, a Lázár Houses Kft.-nek a nyeresége. Mint írják, a cégvezér egyébként az elmúlt években sokmilliárdos vagyont halmozott fel, egyes szakértők ötven-hatvan milliárd forintra becsülik az ingatlanvagyonát. Az elérhető cégiratok szerint legalább harminc nagy értékű ingatlan van az általa vezetett cég tulajdonában: több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás (ezekben a kerületekben a négyzetméterárak már messze egymillió forint fölött járnak), egy ugyancsak értékes veszprémi ingatlan, több tucat vidéki ingatlan, köztük nagy számban vidéki italboltok is szerepelnek a cég nevén. A Metropol azt emelte ki, hogy egy részvénytársaság révén elsődlegesen tulajdonolja és irányítja az ugyancsak több milliárdot érő balatonalmádi kikötőt is, ahol rendszeresen kiköt egyedi tervezésű hajójával. Mint írják, ezek után nem meglepő, hogy van egy – egyes számítások szerint – háromszázmillió forintot érő villája is. Egyébként a napokban válnak nyilvánossá az egyes gazdasági társaságok 2021-ről szóló pénzügyi beszámolói. Úgy tudni, a Lázár Houses Kft. 2021-es nettó árbevétele 73,9 millió forint, 2020-ban pedig 54,1 millió forint volt. Az adózott eredményük 2021-re 5580 százalékkal nőtt. 2020-as nyereségük nagyjából 630 ezer forint volt, míg 2021-ben 35,8 millió forintra nőtt. A társaság honlapja, a Lazarhouses.hu a Metropol által megkérdezett szakértők szerint kamucéget sejtet, azon mindössze egy festményszerű kép látható. A felületen a cég központjának címe és egy telefonszám található, másra nem lehet kattintani.

Még nem évült el

A Metropol felhívta a figyelmet azokra a büntetőeljárásokra is, amelyek még akkor indultak, amikor Mártha Imre Gyurcsány Ferenc jóvoltából a Magyar Villamos Művek vezérigazgatója volt. Szerintük ekkoriban kezdődött, és most, a fővárosi közműholding révén folytatódott a vagyon felhalmozása. A Metropol azt írja, hogy Mártha Imre ellen három ügyben indult korábban büntetőeljárás. Részletezték, hogy az egyik ügy a Magyar Villamos Művek székházának aránytalanul drágán történt megvásárlása, a másik egy szélerőműpark körüli milliárdos ügyletek, a harmadik pedig egy szerbiai nagyberuházással kapcsolatos üzleti tevékenység volt. Mint írják, ezek miatt indult meg vele kapcsolatban a rendőrségi nyomozás, amit később váratlanul, ismeretlen okok miatt megszüntettek. A Metropol információi szerint azonban ezek a bűncselekmények a különböző nyomozati lépések miatt még nem évültek el.

A Metropol arról is említést tesz, hogy nem tudni, hogy pontosan miért, de szinte napra pontosan akkor, amikor Karácsony Gergely kinevezte Mártha Imrét a legfontosabb Budapesti közműszolgáltatókat összefogó cég élére, az általa irányított családi ingatlanbirodalom váratlanul, egyik napról a másikra nyolc telephelyet számolt fel és tüntetett el a cégnyilvántartásból. A portál szerint elgondolkodtató az is, hogy a telephelyek közül több is az ukrán határ közelében volt található, Dámóctól Lácacsékén át Pácinig.

Borítókép: Mártha Imre előadást tart a siófoki Media Hungary konferencián 2013. május 14-én (Fotó: MTI /Nagy Lajos)