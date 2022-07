Az időközi választások is szítják a feszültséget a baloldalon

A volt képviselő egyébként jelenleg Rózsáné Gulyás Dóra mellett kampányol, aki szintén megméreti magát szeptember 4-én. Meglátásaikat és céljaikat tekintve egyébként a független képviselőjelöltként induló Rózsáné Gulyás Dóra és Csikósné Mányi Júlia is úgy véli: az óbudaiak csalódtak a jelenlegi vezetésben, akik nem hajlandók foglalkozni a mindennapi problémákkal. A kormánypártok jelöltje továbbá hangsúlyozta:

az önkormányzat ahelyett, hogy a kormányzattal veszekszik, a lakóközösségeket segíthetné abban, hogy el tudják végezni a szükséges szigetelési munkálatokat és a nyílászárócseréket, amellyel jelentősen vissza lehetne fogni az energiafelhasználást és a rezsiköltségeket. Véleménye szerint a fővárosi önkormányzattal is több párbeszédre lenne szükség olyan égető ügyekben, mint a K-híd és a Gázgyári lakótelep felújítása, ahol a több mint harminc üresen álló lakást is a családok rendelkezésére kellene bocsátani.

Újbudán ugyanakkor teljesen más a helyzet. A baloldal III. kerületi jelöltjével ellentétben – aki egyértelműen a baloldali összefogás támogatását élvezi – a XI. kerületben a Momentum és a Demokratikus Koalíció Orosz Anna és Bedő Dávid utódaink kiválasztása miatt is egymásnak esett, a kialakult vita miatt pedig május 25-én a Fővárosi Közgyűlést is el kellett napolni. Mint ismert, miután az áprilisi országgyűlési választásokon a két újbudai momentumos képviselő parlamenti mandátumot szerzett, Újbudán a lágymányosi és a gazdagréti-sasadi egyéni választókörzet is megüresedett. Mivel azonban a parlamentbe kerülő Orosz és Bedő is a Momentum színeiben politizál, így őket illette a jelöltállítás joga.